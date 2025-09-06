Zvanično stupile na snagu nove mere države koje se odnose na jeftinije usluge.

Nove mere države, koje obuhvataju smanjenje cena osnovnih životnih namirnica, ali i jeftinije kredite, popuste na računima za određene kategorije građana, rezultat su dugoročne i dalekovide državne politike.

To je rekao nedavno ministar finansija Siniša Mali, koji je istakao da je država uvek izlazila u susret građanima kroz povećanje penzija, plata, i kroz konkretnu pomoć.

Podsetio je da je Srbija u koroni bila prva zemlja koja je obezbedila sve četiri vakcine besplatno svojim građanima, da je pokazala koliko je jaka i stabilna i time što je obezbedila pomoć od 100 evra svakom građaninu.

Mali je podsetio da je tada Srbija obezbedila i pomoć u lekovima, pomoć penzionerima, mladima, majkama sa decom, nezaposlenima, našoj privredi.

- Naša politika, od kada smo na vlasti, usmerena je ka ljudima i onome od čega građani imaju korist - rekao je ministar finansija.

Ocenjujući da su ekonomija i ekonomska politika izuzetno kompleksni, on je istakao da treba poslagati sve delove slagalice na pravi način, kako bi imali stabilan ekonomski rast i da vam raste bruto domaći proizvod i da pomažete građanima.

- Prošle godine smo bili treća najbrže rastuća ekonomija u Evropi, imamo rekordnu nisku nezaposlenost i rekordno visoku zaposlenost, imamo rekordno visoke plate, penzije i minimalne zarade, a u istom trenutku imamo nikada manji javni dug u odnosu na BDP, negde oko 43,4 odsto, što je duplo bolje nego prosek EU, gde je javni dug u odnosu na BDP 89 odsto - rekao je ministar Mali.

On je istakao da su ekonomske mere rezultat ozbiljnih i odgovornih analiza i podsetio da su svi maloprodajni lanci koji su imali veću maržu od 20 odsto u obavezi da tu maržu smanje na ispod 20 odsto po proizvodima.

Kako je istakao, sada će u proseku građani Srbije na svaku kupovinu uštedi 10, 15, 20 odsto, zavisno od artikala koje kupuju.

- Za naše najstarije sugrađane od 1. decembra kreće rast penzija. Još jedno dvocifreno povećanje. Prošle godine u decembru imali smo povećanje penzija od 10,9 odsto. Sada će biti 12 odsto, daleko iznad svakog nivoa inflacije. To je treća godina zaredom da dvocifreno povećavamo penzije - rekao je prvi potpredsednik vlade.

Kako je rekao, u ovom trenutku prosečna penzija je 436 evra, a sa povećanjem od 12 odsto biće 485, 490 evra.

Ministar je podsetio da će od 1. oktobra biti vanredno povećanje minimalne zarade i da će ona sa 457 otići na 500 evra, a da će od 1. januara minimalna zarada biti povećana za još 10,4 odsto i da će iznositi 550 evra.

- Tako ispunjavamo cilj koji smo definisali i obećanje koje smo dali građanima da ćemo do kraja 2027. godine imati minimalnu zaradu od najmanje 650 evra. Kada to uporedite sa minimalnom zaradom iz 2010. ili 2011. godine koja je bila 15.700 dinara onda vidite koliko se Srbija promenila - rekao je ministar Mali.

On je istakao i da je minimalna cena rada važna jer direktno utiče na prosečnu zaradu.