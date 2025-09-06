Slušaj vest

Povodom brutalnog napada na pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut najoštrije osuđuje svaki oblik nasilja i vandalizma koji je po svim svojim obeležjima, ultralevičarski i anarhistički.

Premijer je istakao da je posebno eklatantno to što je tokom napada zapaljena zgrada Filozofskog fakulteta koju je ispred zgrade obezbeđivala policija, a u trenutku kada su u njoj bili ljudi, naglasivši da je to nedopustivo i da ovakav vandalizam nad jednom akademskom ustanovom nije zabeležen u našoj istoriji.

On je pohvalio profesionalno ponašanje policije koja je, uprkos izuzetno teškim okolnostima, pokazala hrabrost, pribranost i odgovornost, sprečivši da posledice napada budu još veće.

„Ovakvi postupci ne samo što ugrožavaju živote i bezbednost naših građana, već dodatno produbljuju krizu u kojoj se zemlja nalazi poslednjih deset meseci. Srbija može da napreduje samo putem dijaloga, razgovora i u miru. To je jedini način da smirimo tenzije u društvu i da izgradimo atmosferu poverenja i stabilnosti“, poručio je premijer.

On je istakao da ovakvo ponašanje nanosi ogromnu štetu ne samo ekonomiji, već ostavlja i duboke posledice na celokupno društvo.

„Danas nam je više nego ikada potreban mir i stabilnost, jer jedino na taj način možemo da stvorimo zdravo društvo koje ima jasnu perspektivu i budućnost“, dodao je premijer.