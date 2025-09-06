Slušaj vest

- Želim da vam zahvalim na gostoprimstvu i na vremenu, znam da imate svoje obaveze, ali sam hteo da iskoristim priliku da vidim kako ste. Predsednik Vučić je najavio povećanje penzija od 12 odsto, to su velike stvari, i ja želim da vidim šta još možemo da uradimo - rekao je on.

Domaćica se zahvalila na povećanju penzija, i istakla da se osetilo to povećanje.

- Mi smo i u banju išli sa vaučerima, i malo smo i uštedeli - rekla je domaćica.

Sve što radimo je da građani imaju korist, i da pokažemo brigu o ljudima, kazao je Mali.

Foto: Pink

- Vidim da ljudi lepo reaguju, i da se vidi rezultat tih sniženja. Kada to saberete, sva pojeftinjenja, to se oseti. I važno mi je da vi to osetite - rekao je on.

- Osetilo se to, a i mi smo stariji i ne treba nam toliko - kazala je domaćica.

Interesovao se i za visinu penzije domaćina, i istakao je da je predsednikova politika da se sve što se uštedi da građanima.

- Videli ste juče šta se dešavalo u Novom Sadu. Mi danas pričamo o tome šta je važno za budućnost, a sa druge strane onda imate slike nasilja. Meni je ovaj razgovor sa vama najvažniji, da čujemo vaše mišljenje. Ima stvari i koje pogrešimo, ko radi taj i greši, i želimo da pitamo šta je to, da nam vi kažete - istakao je Mali.

Foto: Pink

Računajući porast penzija, istakao je da će penzioneri za godinu dana dobiti čak jednu i po više penziju.

- Zato se borimo, za mir i stabilnost, to je osnova daljeg rasta i razvoja. Zato mi je važno da ljudi čuju cifre, da direktno vide povećanje - kazao je ministar.

Mali je sa svojim domaćinima nazdravio i popio rakijicu.

- Još 100 godina da mi živite - poželeo je Mali domaćinima, i pohvalio rakiju.

- I još jednu stvar da naglasim, jeste smanjenja cena važno, ali je i obaranje kamatnih stopa podjednako važno - kazao je Mali.

On je pojasnio da su mere oročene na šest meseci, i otkrio je da je juče razgovarao sa direktorkom veleprodajnog lanca Maxi, i istakao da će se akcije na razne proizvode vratiti.

- Mi smo doneli uredbu, i sada gledamo kakva je reakcija i šta se dešava. Vrlo je bitno da napravimo prvi korak. Sistemsko rešenje su ti zakoni, napravićemo pravi okvir za dobru konkurenciju, i da efekat bude trajno smanjenje cena. Mora tako, ne možemo ni da idemo protiv maloprodajnih lanaca, oni zapošljavaju desetine hiljada ljudi - rekao je on.