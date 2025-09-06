BLOKADERI HOĆE DA UPADNU U VOJNI OBJEKAT I UKRADU ORUŽJE IZ KASARNE U NOVOM SADU Objavili jeziv plan: Poruka sa detaljnim uputstvom kruži društvenim mrežama
Blokaderi, koji su sinoć nastavili sa divljačkim nasiljem, sada pozivaju na upad u vojni objekat i krađu oružja iz kasarne u Novom Sadu!
Na društvenim mrežama u grupi "Podrška studentima" osvanula je jeziva poruka sa detaljnim uputstvima za upad u kasarnu u Novom Sadu. U poruci se navodi tačna ruta, položaj stražara i šta se nalazi u magacinima, uz poziv na krađu oružja i napad na vojni objekat!
"Liman 4. Iz pravca Studentskog doma prema kasarni RRF nailazi se na obezbeđenje - žicu, gde se nalazi samo jedan stražar. Videćete amfibijska vozila i kamione sa pontonskim mostovima. Sa desne strane su magacini sa naoružanjem - male, jednospratne zgrade. Od ulaza u samu kasarnu do prve zgrade ima oko 20 metara. Tu se nalazi lično naoružanje, najviše AK-47, škorpioni i pištolji za lično naoružanje oficira, sve u sanducima. Na svakom sanduku piše šta se nalazi unutra. Najvažnije od svega - osim tog stražara, nema nikoga ko može da vas uoči. Tri sanduka AK-47 i tri sanduka municije. To je jedini način protiv ove bruke. Niko ne može da vas primeti, jer se u blizini nalazi poligon koji se koristi danju, dok vojska noću spava na sasvim drugom kraju", piše u poruci.
Ovo je poziv na oružanu krađu i upad u vojni objekat, a to predstavlja ozbiljno krivično delo.
Podsetimo, blokaderi su sinoć u Novom Sadu brutalno napali policiju, gađali ih bakljama, kamenicama... Brutalno nasilje blokadera ne prestaje, a detaljnije o tome šta se sinoć dešavalo na ulicama, pročitajte u našoj odvojenoj vesti.