Slušaj vest

Blokaderi, koji su sinoć nastavili sa divljačkim nasiljem, sada pozivaju na upad u vojni objekat i krađu oružja iz kasarne u Novom Sadu!

Na društvenim mrežama u grupi "Podrška studentima" osvanula je jeziva poruka sa detaljnim uputstvima za upad u kasarnu u Novom Sadu. U poruci se navodi tačna ruta, položaj stražara i šta se nalazi u magacinima, uz poziv na krađu oružja i napad na vojni objekat!

"Liman 4. Iz pravca Studentskog doma prema kasarni RRF nailazi se na obezbeđenje - žicu, gde se nalazi samo jedan stražar. Videćete amfibijska vozila i kamione sa pontonskim mostovima. Sa desne strane su magacini sa naoružanjem - male, jednospratne zgrade. Od ulaza u samu kasarnu do prve zgrade ima oko 20 metara. Tu se nalazi lično naoružanje, najviše AK-47, škorpioni i pištolji za lično naoružanje oficira, sve u sanducima. Na svakom sanduku piše šta se nalazi unutra. Najvažnije od svega - osim tog stražara, nema nikoga ko može da vas uoči. Tri sanduka AK-47 i tri sanduka municije. To je jedini način protiv ove bruke. Niko ne može da vas primeti, jer se u blizini nalazi poligon koji se koristi danju, dok vojska noću spava na sasvim drugom kraju", piše u poruci.

Foto: Printscreen

Ovo je poziv na oružanu krađu i upad u vojni objekat, a to predstavlja ozbiljno krivično delo.