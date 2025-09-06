Slušaj vest

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić obratio se danas se javnosti povodom brutalnog nasilja blokadera koje se dogodilo sinoć u Novom Sadu.

Takođe, na konferenciji za medije, govorio je i direktor policije Dragan Vasiljević.

Dačić: Policija žrtva brutalnosti

- I sinoć i noćas je došlo do brutalnog i masivnog napada na policijske sližbenike u Novom Sadu. Posle završetka neprijavljenog skupa oko 2.800 građana se uputilo ka zgradi fakulteta. Oko 21 sat su gađali policijski kordon, bili su maskirani sa plavim i crvenim šlemovima na glavi. Mogu da potvrdim, akcijama rukovode područne policijske uprave, putem radio veze je svim policajcima naloženo da reaguju samo da odbrane svoje živote, u slučaju napada na policiju. Prvo što se čulo, jeste bačen je topovski udar na policiju. To je bilo oko 21 sat. Videli ste sramne laži da je policija bacila topovski udar, policija nikada ne primenjuje bacanje bilo kakvih pirotehničkih sredstava. Bila su još dva, baklje, sve do 21.27 minuta, fizički su napadali kordon polciije koji je mirno stajao ispred fakulteta, policija se tu nalazi na poziv nadležnog organa fakulteta, dekana. Policija je mirno stajala, nikoga nije provocirala, očigledno da je cilj ovakvih okupljanja blokadera napad na policiju. Od strane policijskih službenika su više puta upozoravani da to ne rade, da će morati policija da reaguje. Putem radio veze, to se sve snima, je rečeno da više nema efekata davanja bilo kakvih upozorenja jer se oglušuju. Kada je došlo do povređeivanja policijskih službenika, policija je upotrebila sredstva prinude i okupljeni su potisnuti - rekao je Dačić.

- U toku večeri se policiji obratio rektor i oko ponoći, policijski službenici su po pozivu rektora ušli u objekat rektorata ,zatekli 142 građana, sva lica su legitimisana, privedeno osam lica da bi se uzele službene beleške. Kod tih lica su pronađeni suzavac, panciri, ručna radio stanica, dron. Po nalogu tužilaštva je u rektortu urađen pretres. Istina se uvek zamagljuje i govori se o tome da je policija izazvala, da je napala takozvane mirne demonstrante. Policija je napadnuta, žrtva brutalnog nasilja nedeljama i mesecima, povređeno poslednjih nedelja 150 službenika. Noćas je 14 policajaca povređeno. U prostorije PU dovedeno je 42 lica, zavisno od tužilaštva biće procesuirani. Oštećeno je 18 policijskih vozila, jednom policajcu su oteli službeni pištolj.

- U KC u Novom Sadu je više povređenih policajaca nego demonstranata, govori upravo u prilog onome da je policija žrtva brutalnosti u poslednjih nekoliko meseci. CIlj svakog takvog skupa je napad na policiju. Hoću svima da poručim da niko nema pravo i nikome neće biti dozvoljeno da nekažnjeno napada policiju. Ti policajci koji su noćas bili žrtve napada, danas će biti na drugom zadatku. Mislite da se tome raduju, nema toga ko želi da se mir završi svaki skup, od policajaca. To je naša i vaša politika, svakog građanina. To su naša braća, očevi, sinovi, unuci. Pozivam sve da, koji govore o policijskoj brutalnosti, stanu uz policiju uz kordon i sami potvrde ko je koga napao. Želim da se zahvalim svim policajcima koji su bili meta brutalnih napad. Policija govori da takvih napada godinama unazad nije bilo. Očigledno da je nekom potrebno nasilje i napadi na policiju i pozivamo sve da to ne čine, svako ko se drugačije ponaša biće sankcionisan.

Direktor policije Vasiljević

Direktor policije Dragan Vasiljević je prokomentarisao snimke brutalnog nasilja.

- Policijski kordon je bio ispred fakulteta, policija je došla na poziv dekana. Svi koji su hteli da prođu su prošli, ali ovi su hteli da se biju, da napadnu policiju, državu, Pogledajte šlemove, motke... Hoću da budem objektivan, ovo su naši policajci, koga napadaju? Ko hoće da prikaže nešto na drugi način. Policija je brutalno napadnuta, policija je minimalno reagovala. Zamislite kad neko otme čoveku koji drži štit u ruci i otme mu pištolj. Naći ćemo tog ko je uradio, a šta će njemu pištolj, da bi mirno šetao? Policija to dozvoliti neće. Policija će reagovati u skladu sa zakonom, a oni koji čin eovaj nered, svi će biti procesuirani, identifikovaćemo ih, biće tamo gde im je mesto, što se tiče poliicijskog postupanja - rekao je Vasiljević.