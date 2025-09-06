Slušaj vest

Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je da sinoćni napad na Filozofski fakultet u Novom Sadu i na pripadnike policije potvrđuje da je jedini „program“ blokadera rušenje, nasilje i haos, a jedini cilj nasilni dolazak na vlast.

- Da li ovako izgledaju njihove takozvane „mirne šetnje“ i ,,mirni građanski protesti”? Ako je ovo mirno, onda je jasno šta bi bilo kada bi se otvoreno opredelili za nasilje. Srbija već deset meseci trpi isti scenario: blokade, pretnje, pokušaji izazivanja obojene revolucije, uništavanje institucija, paljenje prostorija SNS. Večerašnji napad na Filozofski fakultet u Novom Sadu i na pripadnike policije potvrđuje da je njihov jedini „program“ rušenje, nasilje i haos, a jedini cilj nasilni dolazak na vlast - navela je Mesarović.

Mesarović je poručila da građani Srbije neće dozvoliti da im, kako je rekla, fašisti unište državu.

- Nikada nećemo dozvoliti da oni koji mrze svoju zemlju unište ono što su predsednik Aleksandar Vučić i predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučevića gradili! Srbija je jaka, stabilna i nezavisna država – i takva će ostati! Pobedićemo svako zlo koje želi da je razori! Pobediće Srbija - istakla je Mesarović.

Ne propustitePolitika"FIZIČKI SU NAPADALI KORDON POLICIJE KOJI JE MIRNO STAJAO" Uživo Ministar Dačić o brutalnom nasilju blokadera u Novom Sadu
Screenshot 2025-09-06 102540.png
PolitikaMINISTARSTVO PRAVDE: Tužilaštva da hitno deluju zbog nasilja u Novom Sadu
collage.jpg
PolitikaBLOKADERI HOĆE DA UPADNU U VOJNI OBJEKAT I UKRADU ORUŽJE IZ KASARNE U NOVOM SADU Objavili jeziv plan: Poruka sa detaljnim uputstvom kruži društvenim mrežama
Screenshot 2025-09-05 223630.png
Politika"NEDOPUSTIV VANDALIZAM I NAPAD NA AKADEMSKU USTANOVU" Premijer Macut o brutalnom nasilju blokadera u Novom Sadu: Potreban nam je mir, a ne haos na ulicama
IMG-20250417-WA0164.jpg