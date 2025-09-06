Slušaj vest

Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je da sinoćni napad na Filozofski fakultet u Novom Sadu i na pripadnike policije potvrđuje da je jedini „program“ blokadera rušenje, nasilje i haos, a jedini cilj nasilni dolazak na vlast.

- Da li ovako izgledaju njihove takozvane „mirne šetnje“ i ,,mirni građanski protesti”? Ako je ovo mirno, onda je jasno šta bi bilo kada bi se otvoreno opredelili za nasilje. Srbija već deset meseci trpi isti scenario: blokade, pretnje, pokušaji izazivanja obojene revolucije, uništavanje institucija, paljenje prostorija SNS. Večerašnji napad na Filozofski fakultet u Novom Sadu i na pripadnike policije potvrđuje da je njihov jedini „program“ rušenje, nasilje i haos, a jedini cilj nasilni dolazak na vlast - navela je Mesarović.

Mesarović je poručila da građani Srbije neće dozvoliti da im, kako je rekla, fašisti unište državu.