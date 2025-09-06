Slušaj vest

Predsednik je na početku obraćanja rekao da sklapanje vojnih saveza protiv Srbije nije laka stvar za nas, i da imamo negativna iskustva iz devedesetih godina.

- I tada su se isti ti okupljali protiv nas, i bili su uspešniji i snažniji. Imali su jaču podršku spolja, bili mudriji, i na kraju su pobedili, zato što je za njih pobeda kada proteraju Srbe sa ognjišta u Krajini, na KiM, u BiH... Ono što sam video u Kini, to je da se svi pripremaju za nešto u budućnosti. I to vidite i u svim evropskim zemljama, naoružavaju se do maksimuma. Ovde u regionu ta vrsta formiranja višeslojnih osovina protiv Srbije, je veoma važna zato što se Srbija vidi kao faktor koji nije dovoljno poslušan, koji hoće da služi svojim interesima - naglasio je on.

Vučić je rekao da je Slovenija juče nedvosmisleno otkrila da se formiraju osovine protiv Srbije zbog situacije u BiH i na KiM.

- Oni misle da imaju pravo da se mešaju u naše stvari, na KiM. Kada pravite savez sa Hrvatima jasno je protiv koga ga pravite, nisu sigurno protiv Austrijanaca. Mi moramo da reagujemo trpeljivo, strpljivo i mirno, da jačamo svoje pozicije u svetu. Oni imaju snažnu zaleđinu u NATO, to će imati i u ovom drugom savezu. Očekuju da im se i Bugarska pridruži. I ne smemo biti slepi, slični savezi su pravljeni na istovetan način pred veliki rat. Moramo biti svesni nečijih namera, zato što ovo neko nije radio da bi jeo škampe, već da rade direktno protiv interesa srpskog naroda - rekao je predsednik.

On je kazao da će ljudi na velikoj paradi 20. septembra videti ogromnu razliku u odnosu na prošlost.

Foto: Pink

- Pitao sam Tiosava Jankovića, legendarnog komandanta koji je sada u vrhu Vojske Srbije. Učestvovao je u obaranju aviona NATO alijanse. Pitao sam ga da li bi smo naneli veću štetu NATO paktu da smo imali ovo što imamo sada. On je ćutao jedan minut, pa rekao: "Mnogo, mnogo, mnogo više". Toliko da smo snažan odvraćajući faktor, i zato niko ne sme da nas napadne. Spremni smo da branimo svoju zemlju, ali ne želimo nikakve ratove i sukobe. Ali je jasno da neko pravi vojne saveze protiv nas - kazao je Vučić.

Čestitao je novoj vladi RS na izboru, i istakao da svako na svetu zna šta se trenutno radi Miloradu Dodiku.

- Ljudi moraju da znaju da oni koji se najčešće pozivaju na vladavinu prava i na demokratiju oni koji se o tome najmanje brinu, i isključivo se rukovode sopstvenim interesima i ničim više - dodao je predsednik.

Vučić je otkrio da je sinoć dugo bio u komandnom centru MUP, i kaže da je dobio informaciju da je održan visoki sastanak delegata u Beogradu.

- Dok su ovi tukli policajce, oni su u Beogradu doneli odluku, kao da im je Kurti to naredio, da 19. organizuju demonstracije, nećete verovati protiv koga - Kancelarije za KiM. Pošto oni ne mogu nikoga da nađu na Prištinskom univerzitetu, pa sada kao da im je Kurti naredio. Mislite li da to može da bude slučajno - pitao je on.

O vojnim savezima, predsednik kaže da moramo sačuvati mir i hladnu glavu, ali da budemo svesni da je to upereno protiv nas.

Potom je prikazan prilog sa sinoćnjeg protesta gde ga je jedna žena psovala, i Vučić ističe da je to slika i prilika njihovog programa, planova i ideja.

- Ja danima već ne spavam, umoran sam i teško mi je da se koncentrišem. I gledam da vodim računa šta ću da kažem. Ali ovo je slika i prilika mržnje koju neko širi. Nije meni do ove gospođe, ona je samo o sebi sve rekla, već zbog ovih koji glume novinare a sladostrasno se smeju na ovakve izjave. Šta ćete vi da uradite za ljude u Srbiji. Hajde da stvari demistifikujemo i kažemo šta se dogodilo - rekao je predsednik.

Vučić ističe da sinoć nije bilo najgore i najteže, i da je teže bilo u Valjevu pre petnaestak dana.

Foto: Pink

- Sinoć su pozvani ljudi iz cele Srbije da dođu u Novi Sad, da se obračunavaju sa policijom. Oni to nisu krili. Međutim, ovde ima nešto što je za mene enigma. Skupilo se nekih 7.000 ljudi u Novom Sadu. Da se razumemo, za mene je veliki broj i kada je 70 ljudi. U celoj Srbiji je juče bilo 9.300 ljudi, koje su oni okupili. Nekada je sam Novi Sad skupljao po 17.000 ljudi. Dakle, neće ljudi da učestvuju više u nasilju. Ali za mene ima jedna enigma. Svi smo, svi u Srbiji, i vi i ja, nedvosmisleno videli da oni podižu ogradu, ti kriminalci sa fantomkama na glavama. Neki drži motku od 3-4 metra dužine, i udara policajce. Gađaju ih pirotehnikom. Policajci se ne pomeraju. I svako vidi šta se zbiva, apsolutno svako. Ti divni policajci, koji su i očevi i sinovi... Kako smo došli dotle, da novinar neke televizije, to sam jutros video, ide onaj Kokanović, koji je sramota političke scene Srbije, neobrazovan, primitivan i bahat čovek, koji bi nećete verovati trebalo da vodi Srbiju sutra. Pa on im je u prvih 20 na listi toj studentsko blokaderskoj. I on se prostre po putu kao krava, niko ga ne dira, i onda viče jao nemojte da me napadate. I onda mu momak iz Žandarmerije pruža ruku da ga podigne, a on ponovo skiči. I novinar N1 kaže vidite kakva je ovo brutalnost policije. Jesmo li mi svi odjednom izgubili vid - zapitao je on.

Podsetio je na druge primere izveštavanja N1, gde je uživo govoreno da je sve mirno dok su blokaderi spaljivali prostorije SNS.

- Juče su prve prostorije Pokreta za narod i državu otvorene u Nišu, i juče su došli i jajima i kamenicama gađali te prostorije. Ali oni ne mogu da uspeju. Promenilo se sve, i ljudi samo treba da ostanu mirni. Više ni u Beogradu ne mogu da skupe ljude. Ostali su samo ekstremi koji žele nemire, oni nemaju drugi život bez toga. Jedino što imaju je da se okupe tih sat, sat i po, da nekoga gađaju, i to je to - rekao je predsednik.

On kaže da se jasno vidi razlika između novih mera države i brige za ljude sa jedne strane, i potpuno ogoljenog nasilja. Pričao je i o finansiranju blokadera.

- Evo jedan primer, samo da kažem građanima. Jedan od šefova zborova njihovih, je primio 1355 finansijskih tranši. To je oko 2 i po miliona evra. Kako smo mi došli do toga? Dakle na lične račune, i na male fantomske firme je leglo toliko novca. I iz inostranih, ali i iz domaćih fondova. Najveća uplata je 57.000 evra. Sve ostalo su male uplate, da se Vlasi ne dosete. Mnogo je tu novca. Pogledajte sinoć, pronašli smo u rektoratu topovske udare, pa nije rektorat za to. Neki ljudi kao da ne razumeju čemu služe univerziteti i fakulteti. Neverovatno, ali ni na to nema odgovora. I da ne govorim o tome da smo sinoć mogli da vidimo brutalno mešanje u unutrašnje stvari naše zemlje, dovođenjem poslanika Zelenih. Vi ste išli na nasilan skup, a ne na sastanak ZLF. Svi su oni isti, bukvalno kao sekta. Šta vi ljudi radite tu? Setite se kako su Amerikanci bili osetljivi kada su pričali o ruskom mešanju u njihove stvari. I u Evropi. Pa šta radite vi - zapitao je Vučić.

Foto: Pink

On kaže da je cilj svega što se dešava da se Srbija baci na kolena, da bude slaba i uništena.

Predsednik kaže da će odgovarati svi koji sprovode nasilje, ali da je problem što deo tužilaca i sudija ne želi da radi svoj posao.

- I tu pogledate trag novca. Ko ih plaća, razne CEPRIS-e i druge NVO. Dobijaju novac iz inostranstva, pored ogromnih plata koje dobijaju od građana. I kada sve to vidite jasno vam je zašto se pojedine sudije i tužioci tako ponašaju - dodao je on.

Vučić kaže da su mnogi izgrednici pušteni odmah, iako su počinili teška dela.

- Mi ćemo se boriti protiv toga. Sada imaju još jednu ideju. Hoće da nas nateraju spolja, verovatno iz EU, da nam objasne kako nam je potrebna nezavisna policija, da nemate ni Ministarstvo unutrašnjih poslova, već da zavisi od njih. Da se ponašaju kao potpuno otuđeni centri moći. Ja kada bih vam pričao kakvim su se glupostima bavili. Znate li da su oni imali otvoreni predmet protiv mene zbog korone, da sam ja učestvovao u velikoj svetskoj zaveri, i da sam davanjem vakcina ljudima uništavao kortekse. Duže od godinu dana je taj predmet bio otvoren! Svaki tužilac da je to video odmah bi odbio, to su ludaci, teoretičari zavere. A oni godinu dana držali otvoren predmet - rekao je predsednik.

Kaže da tužilaštvo vodi predmet "Generalštab", i istakao je da tu nema ni dinara, ni evra uloženo, i da ništa nije ni započeto.

- A pričaju o korupciji. Pitaju ko je skinuo zaštitu sa tog objekta? Pa oni koji su je bombardovali. Jel treba da stoji tako doveka, to ruglo uništeno. Mi dogovorili da se napravi i soba žrtava agresije, velelepno da bude urađeno, čudesan prostor: Pa da bude jedan od najmodernijih hotela, zamislite šta je za Srbiju da dobijete jedan Tramp tauer - rekao je on.

Predsednik kaže da je program blokadera od "Vučiću pederu", pa do drugih uvreda.

- Nije to meni teško da trpim, nego vam ponekada dosadi. Ali kada dođe do promene Ustava tada ćemo moći da uradimo suštinsku promenu u tužilaštvu i sudstvu - istakao je Vučić.

On kaže da je saslušanje Bojovića i Miloševića bilo skandalozno, i da oni pripadaju istoj bandi.

Foto: Pink

- Sede u kafani i gledaju u kameru, zato što nisu misli da će da se pojavi. Bojović objavio to, bilo je minut na mrežama pre nego što je obrisao, ali je neko to uzeo. Eto, kada lažu, da razmisle kako lažu i šta lažu. Dakle, da, to je tajni snimak, niko to nije trebalo da vidi, ali se ovaj čovek prevario i objavio. Pa čekajte, kako ćete biti nepristrasni u obavljanju svog posla i da ih gonite, a sedite u kafani zajedno - rekao je predsednik.

Govoreći o Vesiću i Momiroviću, kaže da Vesića poznaje dugo, i da su obojica političari koji znaju šta ide u rok službe.