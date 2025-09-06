Slušaj vest

Katarina Stevanović, novinarka nedeljnika "Vreme", svedočila je sinoć u uživo uključenju na televiziji N1 o nasilju koje su izazvali blokaderi u Novom Sadu, što je ona i potvrdila, opisujući šta je videla dok je, kako je rekla, stajala u prvim redovima kod Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

- Bila sam tamo u prvim redovima. Bilo je tu koškanja, gađali su ljudi policiju i kamenjem i bakljama i policija je odgovarala suzavcem. Bilo je nekoliko topovskih udara. U jednom trenutku neko od građana je doneo neku ogradu i krenuli su s tim da se guraju preko njihovih pancira i onda je policija samo krenula da ljude pomera - ispričala je Katarina Stevanović.

