Advokat Vladimir Đukanović oglasio se posle brutalnog napada na policiju od strane blokadera u Novom Sadu.

"Razmislite dobro da li je vredelo ovo što ste sinoć napravili? Ne možete da kažete da vas je napala policija, jer vidi se na svim snimcima da je policija bila napadnuta. Zašto je neko imao potrebu da mlade ljude tako izmanipuliše i da ih dovede mečki na rupu da napadaju policiju? Da li je zaista neko umislio da će sa gotovo nikakvom podrškom uspeti da sruši vlast? Čemu to nasilje radi nasilja? Mnogo pitanja na koja će morati da se pruže odgovori, ali jasno je da je država odlučna da se sa cirkusom u vezi sa blokadama prekine. Zato danima govorim da je dijalog nešto što nema alternativu i da moramo da sednemo za sto i da razgovaramo, a država mora organizatore i one koji su trovali omladinu putem raznih medijskih platformi da kazni", rekao je Đukanović u video poruci na mreži "X".

