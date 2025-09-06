Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da su blokaderi dobili nalog da organizuju demonstracije 19. semptembra.

Vučić je otkrio da je sinoć dugo bio u komandnom centru MUP, i kaže da je dobio informaciju da je održan visoki sastanak delegata u Beogradu.

- Dok su ovi tukli policajce, oni su u Beogradu doneli odluku, kao da im je Kurti to naredio, da 19. organizuju demonstracije, nećete verovati protiv koga - Kancelarije za KiM. Pošto oni ne mogu nikoga da nađu na Prištinskom univerzitetu, pa sada kao da im je Kurti naredio. Mislite li da to može da bude slučajno - pitao je on.

Ne propustitePolitikaUŽIVO "IMA JEDNA ENIGMA ZA MENE KOD SINOĆNJEG PROTESTA" Vučić se obraća građanima, govori o nasilju blokadera: Kako smo došli dotle, jesmo li svi izgubili vid?
Screenshot 2025-09-06 110548.png
Politika"POSETA JE USKLAĐENA SA SPOLJNOM POLITIKOM" Vučić sa Si Đinpingom i Putinom u samo dva dana: Evo kakav značaj to može imati za Srbiju
Aleksandar vucic Kina.jpg
Politika"SRBIJU MORAMO DA SAČUVAMO" Vučić poslao snažnu poruku građanima: Ne postoji ništa važnije od otadžbine
Screenshot 2025-06-06 174520.jpg
PolitikaVUČIĆ SE OBRATIO DIREKTNO TUŽIOCIMA "Dokle ćete ignorisati pozive na linč - očekujem njihovu reakciju povodom svega: U suprotnom reagovaće država!"
Screenshot 2025-09-05 233935.png