"KAO DA IM JE KURTI NAREDIO" Predsednik Vučić: Dok su ovi tukli policajce, oni su u Beogradu doneli odluku da 19. organizuju demonstracije
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da su blokaderi dobili nalog da organizuju demonstracije 19. semptembra.
Vučić je otkrio da je sinoć dugo bio u komandnom centru MUP, i kaže da je dobio informaciju da je održan visoki sastanak delegata u Beogradu.
- Dok su ovi tukli policajce, oni su u Beogradu doneli odluku, kao da im je Kurti to naredio, da 19. organizuju demonstracije, nećete verovati protiv koga - Kancelarije za KiM. Pošto oni ne mogu nikoga da nađu na Prištinskom univerzitetu, pa sada kao da im je Kurti naredio. Mislite li da to može da bude slučajno - pitao je on.
