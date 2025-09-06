Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je jutros o vojnom savezu Slovenije i Hrvatske.

Rekao je da sklapanje vojnih saveza protiv Srbije nije laka stvar za nas, i da imamo negativna iskustva iz devedesetih godina.

- I tada su se isti ti okupljali protiv nas, i bili su uspešniji i snažniji. Imali su jaču podršku spolja, bili mudriji, i na kraju su pobedili, zato što je za njih pobeda kada proteraju Srbe sa ognjišta u Krajini, na KiM, u BiH... Ono što sam video u Kini, to je da se svi pripremaju za nešto u budućnosti. I to vidite i u svim evropskim zemljama, naoružavaju se do maksimuma. Ovde u regionu ta vrsta formiranja višeslojnih osovina protiv Srbije, je veoma važna zato što se Srbija vidi kao faktor koji nije dovoljno poslušan, koji hoće da služi svojim interesima - naglasio je on u jutarnjem programu Pink TV.

Vučić je rekao da je Slovenija juče nedvosmisleno otkrila da se formiraju osovine protiv Srbije zbog situacije u BiH i na KiM.