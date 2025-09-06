"FORMIRAJU OSOVINE PROTIV SRBIJE" Vučić: Kada pravite savez sa Hrvatima jasno je protiv koga ga pravite
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je jutros o vojnom savezu Slovenije i Hrvatske.
Rekao je da sklapanje vojnih saveza protiv Srbije nije laka stvar za nas, i da imamo negativna iskustva iz devedesetih godina.
- I tada su se isti ti okupljali protiv nas, i bili su uspešniji i snažniji. Imali su jaču podršku spolja, bili mudriji, i na kraju su pobedili, zato što je za njih pobeda kada proteraju Srbe sa ognjišta u Krajini, na KiM, u BiH... Ono što sam video u Kini, to je da se svi pripremaju za nešto u budućnosti. I to vidite i u svim evropskim zemljama, naoružavaju se do maksimuma. Ovde u regionu ta vrsta formiranja višeslojnih osovina protiv Srbije, je veoma važna zato što se Srbija vidi kao faktor koji nije dovoljno poslušan, koji hoće da služi svojim interesima - naglasio je on u jutarnjem programu Pink TV.
Vučić je rekao da je Slovenija juče nedvosmisleno otkrila da se formiraju osovine protiv Srbije zbog situacije u BiH i na KiM.
- Oni misle da imaju pravo da se mešaju u naše stvari, na KiM. Kada pravite savez sa Hrvatima jasno je protiv koga ga pravite, nisu sigurno protiv Austrijanaca. Mi moramo da reagujemo trpeljivo, strpljivo i mirno, da jačamo svoje pozicije u svetu. Oni imaju snažnu zaleđinu u NATO, to će imati i u ovom drugom savezu. Očekuju da im se i Bugarska pridruži. I ne smemo biti slepi, slični savezi su pravljeni na istovetan način pred veliki rat. Moramo biti svesni nečijih namera, zato što ovo neko nije radio da bi jeo škampe, već da rade direktno protiv interesa srpskog naroda - rekao je predsednik.