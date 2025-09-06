Slušaj vest

Prvi napadi počeli su u 21 sat, tada su gađali pripadnike policije ispred fakulteta! Potom, u 21.27, kada su fizički krenuli kordon policije i pirotehnikom, maskirani su šipkama, topovskim udarima napali, policija je tek tad primenila sredstva prinude.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je povodom napada blokadera na policiju ispred Filozofskog fakulteta da je i u ovom slučaju došlo do "masovnog napada na pripadnike policije".

1/7 Vidi galeriju Napali policiju Foto: Printscreen/X

- Zaprepašćujuće je nasilje nad policijom, koje je očigledno ranije isplanirano i dogovoreno jer je nekome potrebno političko gorivo za dizanje tenzija, kaže Dačić.

Ministar policije je naveo da je povređeno 13 policajaca i oštećeno 18 policijskih vozila.

- To je moglo da se vidi ukoliko neko zaista želi objektivno da sagleda situaciju. Ne znam šta je još potrebno da se dogodi da neko ne napiše da je policija napala mirne demonstrante. Juče je oko 3.000 ljudi posle neprijavljenog skupa u Novom Sadu odlučilo da napadne policiju. Pripadnici policije su i sinoć stajali mirno, a to možete da čujete kada se obraća komandant i govori svojim policajcima da nikoga ne napadaju i budu mirni - naveo je Dačić.

Napad blokadera na policiju u Novom Sadu Izvor: Kurir

Napad počeo u 21 sat

Naglasio je da se u delu medija moglo čuti ili pročitati da je policija koristila topovske udare u Novom Sadu, što je, tvrdi, netačno.

- Bačen je topovski udar na policiju, u nekim medijima piše da je policija bacila topovski udar, a policija nema topovske udare u svom korišćenju. U 21 sat su okupljeni ispred Filozofskog fakulteta gađali su kordon policije. Do 21.27 policija je bila izložena napadu, fizički su napali kordon policije i pirotehnikom maskirani, su šipkama, topovskim udarima napali, policija tek tad primenila sredstva prinude.

Blokaderi napadju policiju u Novom Sadu Izvor: Kurir

- Policija nema topovske udare. A okupljeni ispred Filozofskog fakulteta u tom gradu su gađali jajima i kamenjem kordon policije koji se nalazio ispred. Te osobe koje su gađale imale su crvene i plave šlemove, nosile su hirurške maske. Napali su policiju i pirotehnikom, topovskim udarima, farbom, bakljama, šipkama i zapljivom tečnošću - istakao je ministar policije.

Napomenuo je nasilje nad policijom "zaprepašćujuće i očigledno planirano".