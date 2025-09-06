Slušaj vest

Novinar Slobodan Stupar uhvaćen je kako na društvenoj mreži Iks iznosi neistine o upotrebi gumenih metaka na jučerašnjem protestu u Novom Sadu od strane policije.

- Policija sinoć u Novom Sadu prvi put od 9. marta 1991. upotrebila gumene metke - napisao je Stupar.

Međutim, istina je da su gumeni meci poslednji put korišćeni 2008. godine na demonstracijama Srpske radikalne stranke u Beogradu, kada je povredjen Borislav Pelević.

Ministar policije Ivica Dačić je tada doneo odluku da se oni izbace iz upotrebe.

Ne propustitePolitika"SINOĆ JE NOVI SAD EKSPLODIRAO, SVE JE POSLEDICA TIŠINE OVIH LJUDI": Tužilaštvo pod kontrolom Dolovac i Stamenkovića mesecima odbija da reaguje (VIDEO)
NS.jpg
Politika"VIDI SE NA SVIM SNIMCIMA DA JE POLICIJA BILA NAPADNUTA" Đukanović o brutalnom nasilju blokadera u Novom Sadu: Država mora da kazni organizatore
Screenshot 2025-09-06 111232.jpg
PolitikaĐURIĆ OSUDIO NEREDE U NOVOM SADU: Utvrditi ko su organizatori i počinioci nasilja, nepristrasno ih procesuirati
Marko Đurić (3).jpg
Politika"ŠTA ĆE NJIMA PIŠTOLJ? NAĆI ĆEMO ONOG KO JE TO URADIO" Direktor policije Vasiljević o nasilju blokadera u Novom Sadu: Policija je brutalno napdnuta
Screenshot 2025-09-06 102540.png