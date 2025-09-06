ovo je prava istina
SLOBODAN STUPAR IZNOSI NEISTINE O GUMENIM MECIMA: Tvrdi da ih je policija juče koristila, a Dačić ih izbacio iz upotrebe 2008. nakon protesta SRS
Novinar Slobodan Stupar uhvaćen je kako na društvenoj mreži Iks iznosi neistine o upotrebi gumenih metaka na jučerašnjem protestu u Novom Sadu od strane policije.
- Policija sinoć u Novom Sadu prvi put od 9. marta 1991. upotrebila gumene metke - napisao je Stupar.
Međutim, istina je da su gumeni meci poslednji put korišćeni 2008. godine na demonstracijama Srpske radikalne stranke u Beogradu, kada je povredjen Borislav Pelević.
Ministar policije Ivica Dačić je tada doneo odluku da se oni izbace iz upotrebe.
