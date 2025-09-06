- Sinoć su pozvani ljudi iz cele Srbije da dođu u Novi Sad, da se obračunavaju sa policijom. Oni to nisu krili. Međutim, ovde ima nešto što je za mene enigma. Skupilo se nekih 7.000 ljudi u Novom Sadu. Da se razumemo, za mene je veliki broj i kada je 70 ljudi. U celoj Srbiji je juče bilo 9.300 ljudi, koje su oni okupili. Nekada je sam Novi Sad skupljao po 17.000 ljudi. Dakle, neće ljudi da učestvuju više u nasilju. Ali za mene ima jedna enigma. Svi smo, svi u Srbiji, i vi i ja, nedvosmisleno videli da oni podižu ogradu, ti kriminalci sa fantomkama na glavama. Neki drži motku od 3-4 metra dužine, i udara policajce. Gađaju ih pirotehnikom. Policajci se ne pomeraju. I svako vidi šta se zbiva, apsolutno svako. Ti divni policajci, koji su i očevi i sinovi... Kako smo došli dotle, da novinar neke televizije, to sam jutros video, ide onaj Kokanović, koji je sramota političke scene Srbije, neobrazovan, primitivan i bahat čovek, koji bi nećete verovati trebalo da vodi Srbiju sutra. Pa on im je u prvih 20 na listi toj studentsko blokaderskoj. I on se prostre po putu kao krava, niko ga ne dira, i onda viče jao nemojte da me napadate. I onda mu momak iz Žandarmerije pruža ruku da ga podigne, a on ponovo skiči. I novinar N1 kaže vidite kakva je ovo brutalnost policije. Jesmo li mi svi odjednom izgubili vid - zapitao je on.