Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će 17. ili 18. izaći sa jednim važnim programom, i siguran je da će ljudi biti oduševljeni.

- To se tiče najvećeg broja građana. Što se tiče pruge, do Subotice ćemo stizati za sat i 10 minuta. Sve smo to uradili izgradili, i zato su zaslužni građani. Penzije se povećavaju od 1. decembra 12 odsto! Što se tiče mera i cena, sam ću ulaziti u prodavnice i pratiti cene. Da pričam sa ljudima, da mi oni kažu šta je dobro, a šta loše urađeno. Jer ovo što smo uradili je zato što smo slušali ljude. Oni su nam rekli da su im plate bolje, ali da su veliki troškovi. Evo, i Bugarska planira da uvede slične mere kao i mi, što se tiče marži. Pozivam ljude da nam oni kažu šta žele. Imaćete preko 20.000 proizvoda koje će pojeftiniti - kazao je Vučić.

