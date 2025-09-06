Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da je odluka da se predsednik Milorad Dodik osudi na godinu dana zatvora i da mu se zabrani obavljanje javnih funkcija na šest godina, doneta suprotno osnovnim demokratskim načelima.

- Mislim da svako u svetu zna šta je to što se događalo i kako su odluke koje su donete suprotne osnovnim demokratskim načelima, suprotne političkom legitimitetu, legalitetu i svemu drugom - rekao je Vučić za TV Pink.

Prema njegovim rečima, to je vreme u kojem živimo.

- Ljudi moraju da znaju da su oni koji se najčešće pozivaju na vladavinu prava i na demokratiju, upravo oni koji najmanje o tome brinu, najmanje o tome vode računa i, u stvari, rukovode se isključivo sopstvenim političkim interesima i ničim više - izjavio je predsednik Srbije.

Vučić je čestitao Republici Srpskoj na izboru nove vlade.

Narodna skupština Republika Srpske, podsetimo, izabrala je 2. septembra na sednici novu vladu. Novoizabrani premijer Savo Minić i članovi njegove vlade položili su svečanu zakletvu pred poslanicima Narodne skupštine, čime je nova izvršna vlast zvanično stupila na dužnost.

