Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da je odluka da se predsednik Milorad Dodik osudi na godinu dana zatvora i da mu se zabrani obavljanje javnih funkcija na šest godina, doneta suprotno osnovnim demokratskim načelima.

- Mislim da svako u svetu zna šta je to što se događalo i kako su odluke koje su donete suprotne osnovnim demokratskim načelima, suprotne političkom legitimitetu, legalitetu i svemu drugom - rekao je Vučić za TV Pink.

Prema njegovim rečima, to je vreme u kojem živimo.

- Ljudi moraju da znaju da su oni koji se najčešće pozivaju na vladavinu prava i na demokratiju, upravo oni koji najmanje o tome brinu, najmanje o tome vode računa i, u stvari, rukovode se isključivo sopstvenim političkim interesima i ničim više - izjavio je predsednik Srbije.

Vučić je čestitao Republici Srpskoj na izboru nove vlade.