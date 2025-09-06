Slušaj vest

Već više od deset meseci građani Srbije trpe svakojake „akcije” samoprozvanih "studenata u blokadi”. Dok domaćoj i svetskoj javnosti pokušavaju da se predstave kao mirni borci za ljudska prava, prave vrednosti i borbu protiv korupcije, u suštini, kad se ogole stvari - oni se bore za dolazak na vlast nelegitimnim metodama.

Ovo što, kao građani, proživljavamo iz dana u dan, nije nikada viđeno na našim prostorima, a nije da se u Srbiji nije protestovalo. Sve ovdašnje “akcije” zapravo predstavljaju krajnje ljigav način političke borbe sa konačnim ciljem: da se u Srbiji ne zna ko je na vlasti.

O tome hoće li politička jesen u Srbiji doneti buru ili smirenje političkih prilika, govorili su gosti emisije "Puls Srbije vikend" Snežana Paunović, ispred SPS i Danka Nešović, vršilac dužnosti direktora Pete gimnazije.

Foto: Kurir Televizija

- Možda ovako nije bilo ranije, ali imali smo i slične situacije dolaska na vlast prevratima. Imali smo taj pokušaj više puta da se Srbija zaustavi i vrati unazad. Ovo je slično petom oktobru, ja se sećam tih ljudi koji su bili ljuti i nezadovoljni politikom. Napravljene su greške i ljudi su bili nezadovoljni. Onda su pretvoreni u masu, kada su shvatili da opozicija izborima neće doći na vlast. Onda se dogodilo paljenje skupštine, a ovo danas je jedan ubrzani proces kome je za cilj uspostavljanje prostora gde bi se dokoni ljudi bavili eksperimentima - kaže Paunović i dodaje:

- Postaju tlo eksperimanata stranaca, imaju svoju produženu ruku. Iz onih protesta koji su bili podrška porodica žrtava tragedije, danas smo došli do blokada u kojima neko da za sebi za pravo da pali stranačke prostorije u kojima su ljudi. Masakr u Ribnikaru je tragedija koja je prva zloupotrebljena, kako bi išli sve dublje i dublje. Kao država smo u jednom trenutku to hranili, a došli smo do faze da imamo jednu agresivnu grupu ljudi.

Nešović naglašava da se moraju postaviti jasne sankcije za one koji napadaju policiju, čiji je jedini cilj zadatak očuvanje mira:

Foto: Kurir Televizija

- Policajci mesecima trpe nasilje, počevši od dece koja nasrću na policajce do starijih građana koji upotrebljavaju silu. Država ne treba da se pravda i da objašnjava narodu da policija ne koristi silu. To je profesija i njima je zadatak čuvanje mira. Zašto se stalno pravdamo, mi evidentno vidimo napade na njih. Isti ti ljudi koji ih napadaju, će ih jednog dana pozvati za pomoć. Sve dok mi nešto tolerišemo, to je dozvoljeno, moramo imati jasne sankcije - kaže Nešović i dodaje:

- To što sam ja doživela je bruka i sramota za Petu beogradsku gimnaziju. Ono što je tada prikazano, je slika kako sada izgleda gimnazija. Obrazovanje je izuzetno važno, ako to uništite, uništili ste sve. Došli smo u situaciju da učenici odlučuju o nekim stvarima, a nastavnici nakon toga se sastaju i odlučuju šta će da rade. Roditelji ih podržavaju. Nastavnici koji nisu želeli da rade, su od roditelja tražili novac kako bi sprovodili svoje ideje. Pored njih, plaćenicu i učenici. Da li je normalno da nastavnici uče decu prosjačenjem, traženjem novca? Ne možete raditi u državnoj ustanovi, a raditi protiv države.

Naoružani blokaderi su se sinoć okupili u Novom Sadu i još jednom pokazali da im je nasilje jedini manir i da nisu za dijalog i dogovor. Napali su i policiju pirotehničkim sredstvima, o čemu je Paunović i govorila:

1/7 Vidi galeriju Napali policiju Foto: Printscreen/X

- U sinoćnom napadu na fakultet je bilo 3000 ljudi. Policajci su meta jedne agresivne grupe. Ovo nije narod, ovo je jedna ozbiljna manjina, grupa ljudi koja ima zadatak. Narod smo svi mi koji imamo ideju, oni nisu, jer nemaju ideju. Ako je ideja da zapalimo državni fakultet, to nije dobra ideja. Šta bi se sada desilo da policija kaže da neće da obezbedi blokadersku paradu? Ko bi se osećao bezbednim i šta bi se danas dogodilo da nema ozbiljnih pripadnika policije koji trpe ozbiljan izazov već mesecima? Ne smemo da zaboravimo da oni na sebi imaju užasno tešku opremu, da su oni bili na zadatku i na 40 stepeni. Još im govore da upotrebljavaju brutalnu silu - kaže Paunović i dodaje:

- Jedna ogromna većina su razočarani ljudi koji su nekada bili deo nekih nereda. Tu frustraciju tog nezadovoljstva, pokušavaju da argaduju kroz našu decu. Žele da implementiraju preko dece a ja sam zgrožena momentom da bilo ko decu gurne u prvi plan.

"OVO NIJE NAROD, VEĆ MANJINA KOJA IMA ZADATAK" Snežana Paunović na Kurir televiziji o brutalnom nasilju u Novom Sadu: Cilj dokonih je dolazak na vlast prevratom Izvor: Kurir televizija

