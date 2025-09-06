Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je na zvaničnom Instagram nalogu snimak u kom se vide dva lica Srbije.
"Srbija rada i Srbija nade uvek pobeđuju"
DVA LICA SRBIJE - ZEMLJA TERORA I STRAHA, ILI ZEMLJA PONOSA I SLOGE: Predsednik Vučić objavio snimak koji pokazuje suštu suprotnost blokaderskom nasilju (VIDEO)
Na snimku se vide scene brutalnog nasilja juče u Novom Sadu, kada su blokaderi napali policiju ispred Filozofskog fakulteta.
Na snimku se vidi i šta je cilj blokaderskog nasilja - teror, strah, fašizam i pokušaj izazivanja građanskog rata.
Sa druge strane predstavljena je sušta suprotnost.
Uz kadrove sa masovnih skupova građana koji se protive blokadama, vidi se Srbija kakvu svi žele - ponosna, uspešna, sigurna, poštovana nezavisna, radna, suverena, poštena, stabilna, narodna, napredna, povezana, zdrava, kulturna, herojska, složna.
Građani protiv blokada će se i sutra okupiti u čak 120 mesta širom Srbije.
U opisu snimka piše kratka poruka: "Srbija rada i Srbija nade uvek pobeđuju"
