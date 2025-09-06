Slušaj vest

Na snimku se vide scene brutalnog nasilja juče u Novom Sadu, kada su blokaderi napali policiju ispred Filozofskog fakulteta.

Na snimku se vidi i šta je cilj blokaderskog nasilja - teror, strah, fašizam i pokušaj izazivanja građanskog rata.

Sa druge strane predstavljena je sušta suprotnost. 

Uz kadrove sa masovnih skupova građana koji se protive blokadama, vidi se Srbija kakvu svi žele - ponosna, uspešna, sigurna, poštovana nezavisna, radna, suverena, poštena, stabilna, narodna, napredna, povezana, zdrava, kulturna, herojska, složna.

Građani protiv blokada će se i sutra okupiti u čak 120 mesta širom Srbije.

U opisu snimka piše kratka poruka: "Srbija rada i Srbija nade uvek pobeđuju"

