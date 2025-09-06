Slušaj vest

O brutalnom nasilju blokadera prema policiji i provociranju velikog sukoba sve više svedoče i oni koji podržavaju blokade. Tako se i u medijima Junajted medije progurala istina o sinoćnim neredima u Novom Sadu, pa u izveštajima reportera N1 i Nove S možemo čitati da su blokaderi prvi napali policajce, što potvrđuju i priloženi snimci. 

- Web reporterka N1, koja je u petak uveče pratila događaje u Novom Sadu, zabeležila je incidente ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu posle kojih je usledila akcija policije i rasturanje skupa koji je do tada proticao mirno. Kako se vidi na snimcima koje je napravila reporterka portala N1, grupa ljudi napala je pripadnike Interventne jedinice policije koja je bila raspoređena ispred Filozofskog fakulteta. Policajci su gurani, gađani pirotehničkim sredstvima i udarani metalnim šipkama sa ograde, koja je prethodno rasturena u otimanju između okupljenih i policije - navodi se u izveštaju na portalu N1.

WhatsApp Image 2025-09-06 at 2.30.41 PM (2).jpeg
Foto: Prinscreen

WhatsApp Image 2025-09-06 at 2.30.41 PM (1).jpeg
Foto: Prinscreen

WhatsApp Image 2025-09-06 at 2.30.42 PM (2).jpeg
Foto: Prinscreen

WhatsApp Image 2025-09-06 at 2.30.42 PM (1).jpeg
Foto: Prinscreen

WhatsApp Image 2025-09-06 at 2.30.42 PM.jpeg
Foto: Prinscreen

WhatsApp Image 2025-09-06 at 2.30.41 PM.jpeg
Foto: Prinscreen

WhatsApp Image 2025-09-06 at 2.51.05 PM.jpeg
Foto: Printscreen/Nova

N1 se poziva na snimke sa protesta na kojima se ne može sakriti činjenica da je policija brutalno napadnuta.

- Kako je naša reporterka rekla u uključenju uživo u petak uveče, ispred Filozofskog fakulteta nalazio se relativno mali broj pripadnika Interventne, dok je ispred njih bila masa okupljenih - piše N1.

Ne propustitePolitikaOVAKO JE POČEO BRUTALAN NAPAD NA POLICIJU: Pogledajte, tačno u 21 sat blokaderi krenuli da ih gađaju čime su stigli! Nasilnici imali šlemove i maske
collage.jpg
Politika"SINOĆ JE NOVI SAD EKSPLODIRAO, SVE JE POSLEDICA TIŠINE OVIH LJUDI": Tužilaštvo pod kontrolom Dolovac i Stamenkovića mesecima odbija da reaguje (VIDEO)
NS.jpg
Politika"KAO DA IM JE KURTI NAREDIO" Predsednik Vučić: Dok su ovi tukli policajce, oni su u Beogradu doneli odluku da 19. septembra organizuju demonstracije
Screenshot 2025-09-06 113157.png
Politika"ŠTA ĆE NJIMA PIŠTOLJ? NAĆI ĆEMO ONOG KO JE TO URADIO" Direktor policije Vasiljević o nasilju blokadera u Novom Sadu: Policija je brutalno napdnuta
Screenshot 2025-09-06 102540.png