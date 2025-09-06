Slušaj vest

O brutalnom nasilju blokadera prema policiji i provociranju velikog sukoba sve više svedoče i oni koji podržavaju blokade. Tako se i u medijima Junajted medije progurala istina o sinoćnim neredima u Novom Sadu, pa u izveštajima reportera N1 i Nove S možemo čitati da su blokaderi prvi napali policajce, što potvrđuju i priloženi snimci.

- Web reporterka N1, koja je u petak uveče pratila događaje u Novom Sadu, zabeležila je incidente ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu posle kojih je usledila akcija policije i rasturanje skupa koji je do tada proticao mirno. Kako se vidi na snimcima koje je napravila reporterka portala N1, grupa ljudi napala je pripadnike Interventne jedinice policije koja je bila raspoređena ispred Filozofskog fakulteta. Policajci su gurani, gađani pirotehničkim sredstvima i udarani metalnim šipkama sa ograde, koja je prethodno rasturena u otimanju između okupljenih i policije - navodi se u izveštaju na portalu N1.

N1 se poziva na snimke sa protesta na kojima se ne može sakriti činjenica da je policija brutalno napadnuta.