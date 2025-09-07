POSLEDNJI TRZAJ BLOKADERSKOG TERORA, NIŠTA OD VRELE JESENI! Narodu je dosta, neće dozvoliti da ponovo bude prevaren
Blokaderi su u petak veče u Novom Sadu ponovo pokazali svoje pravo, nasilničko lice. Na njihov poziv došli su ljudi naoružani svim sredstvima, od palica, baklji, kamenica do metalne ograde i provocirali policiju, očigledno želeći da izazovu nasilje i prolivanje krvi. Po ko zna koji put napali su pripadnike organa reda, lomili i palili sve pred sobom.
Spremali se
Epilog ovog divljanja je 14 povređenih policajaca, a 42 osobe su dovedene u prostorije Policijske uprave. Oštećeno je 18 policijskih vozila, a jednom policajcu blokaderi su čak oteli službeni pištolj. Nasilje koje su blokaderi spremali i baš zbog njega i organizovali protest u Novom Sadu mogao bi se tumačiti i kao njihov pokušaj da ostvare plan o takozvanoj vrućoj jeseni u Srbiji, što su u više navrata najavljivali i blokaderi i mediji koji ih podržavaju.
Dejan Lisica iz Centra za društvenu stabilnost ocenjuje za Kurir da ne samo da neće biti vrele jeseni već da dolazi vreme kada će blokaderskom teroru doći kraj. On objašnjava da blokaderi u celoj Srbiji nisu uspeli da okupe ni 10.000 ljudi.
- Građani Srbije trpe bahatost i teror blokadera mesecima, a ovo što se u petak desilo, njihov je poslednji trzaj. Neće biti nikakve vrele jeseni u Srbiji. Narodu je dosta terora i neće dozvoliti da ponovo bude prevaren kao 2000. godine. Ljudi žele da se normalno kreću bez straha, da rade, da uživaju sa svojim porodicama, da im deca idu na fakultete i obrazuju se. Napad na srpskog policajca je napad na Srbiju, a kada je zemlja napadnuta, svi moramo biti ujedinjeni. Ultimatumi koje blokaderi postavljaju imaju snagu i efekat koliko i na državu ima efekat neka odluka skupštine stanara. Metoda koju koriste viđena je u istoriji prilikom napada Austrougarske na našu zemlju u Prvom svetskom ratu. Ovo nam govori o tome gde se nalaze oni koji upravljaju blokadama, a ako nas je istorija nečemu naučila, to je kako prolaze oni koji našoj državi postavljaju ultimatume i odluče se da je napadnu. Sve kada sve saberemo, možemo izvući samo jedan zaključak, a to je da se vremenu blokaderskog terora bliži kraj - smatra Lisica.
Direktor policije Dragan Vasiljević juče je rekao da su policajci tokom protesta u Novom Sadu brutalno napadnuti, a da su minimalno reagovali. On je na konferenciji za medije pokazao snimke sa protesta i naglasio da niko ne sme da otima policajcima štit iz ruke, otkida futrole i otima pištolj.
- Naći ćemo tog ko to radi. A zašto je taj uzeo? Šta će njemu pištolj, službeni, policijski? Da bi mirno šetao? Da bi izražavao neko svoje mišljenje? Nije tačno. On napada državu, napada policiju, napada sistem. Policija to dozvoliti neće sigurno. Policija će reagovati u skladu sa zakonom - poručio je Vasiljević.
Kako je naveo, oko 7.000 građana je bilo na ovom protestu, 2.800 njih je krenulo prema Filozofskom fakultetu, a u napadima na policiju je učestvovalo 200-300 ljudi.
Napad na policiju
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je juče da je policija ta koja je brutalno napadnuta i naglasio da je na policijske snage bačen topovski udar.
- Posle završetka neprijavljenog skupa, po policijskom izveštaju, oko 2.800 blokadera se uputilo oko 21 sat ka Filozofskom fakultetu. Blokaderi su kamenjem i drugim predmetima gađali policijski kordon, bili su maskirani i imali su plave i crvene šlemove. Radio-vezom je svim policajcima naloženo da reaguju samo da odbrane svoje živote, tj. da reaguju pri napadu na policiju. Prvo se čulo da je bačen topovski udar na policiju. Videli ste sramne laži da je policija bacila topovski udar, a policija nikada ne primenjuje bacanje pirotehničkih sredstava. Nakon toga su bačena još dva topovska udara, baklje, i okupljeni su fizički napadali kordon policije koji je mirno stajao ispred fakulteta - naveo je Dačić, i podsetio da se policija na Filozofskom fakultetu nalazi po pozivu dekana.
On je naglasio da policija nikoga nije provocirala i da je očigledan cilj da se napadne policija, "kao što je bio slučaj poslednjih nedelja i meseci".
- Kada je došlo i do povređivanja policijskih službenika i kada nije bilo moguće drugačije, policija je upotrebila sredstva prinude potiskivanjem i hemijskim sredstvima za odbijanje napada, i okupljeni su potisnuti - objasnio je Dačić.