Direktor policije Dragan Vasiljević juče je rekao da su policajci tokom protesta u Novom Sadu brutalno napadnuti, a da su minimalno reagovali. On je na konferenciji za medije pokazao snimke sa protesta i naglasio da niko ne sme da otima policajcima štit iz ruke, otkida futrole i otima pištolj.

- Naći ćemo tog ko to radi. A zašto je taj uzeo? Šta će njemu pištolj, službeni, policijski? Da bi mirno šetao? Da bi izražavao neko svoje mišljenje? Nije tačno. On napada državu, napada policiju, napada sistem. Policija to dozvoliti neće sigurno. Policija će reagovati u skladu sa zakonom - poručio je Vasiljević.

Kako je naveo, oko 7.000 građana je bilo na ovom protestu, 2.800 njih je krenulo prema Filozofskom fakultetu, a u napadima na policiju je učestvovalo 200-300 ljudi.