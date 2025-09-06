Slušaj vest

Danas se u Beogradu održava prvi protestni Prajd, kako ga je nazvala kuma Olivera Kovačević, bivša urednica Zabavnog programa Radio-televizije Srbije i supruga Borka Stefanovića, jednog od najviših funkcionera Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa, a šetnji, koja je počela nešto pre 18 časova, pridružili su se i političari Radomir Lazović i Dobrica Veselinović.

Kako se može videti na lica mesta, pridružili su se politizovanom Prajdu, koji je stavljen u službu blokaderske agende.

Radomir Lazović i Dobrica Veselinović na Prajdu

Da je Prajd politizovan pokazuju i blokaderske parole poput "Pumpaj", ali i uvrede na račun predsednika Srbije Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke.

Prajd Beograd 6. 9.

Podsećamo, sve to, uz činjenicu da je kuma Prajda Olivera Kovačević, pokazuje da ovogodišnji Beograd Prajd nije imao nikakve veze s pravima LGBT zajednice već sa političkim ciljevima i obojenom revolucijom.

- LGBT ljudi Srbije bolje od svih razumeju šta mržnja može da učini čoveku koji samo želi da živi kao svi i da ima zakonska i ljudska prava, kao svi. Ne moramo biti isti, ne moramo se voleti, ali moramo omogućiti svim ljudima da žive slobodno. To je mera zdravog duštva - rekla je ranije Kovačević.

