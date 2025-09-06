Politika
STRANI FAKTOR I DOMAĆI POSREDNIK Na blokaderskom prajdu šetaju ukrašeni ŠAHOVNICOM! Dokaz crno na belo da je skup po karakteru čista politika (FOTO)
Na današnjem blokaderskom Prajdu koji se u javnosti predstavlja kao borba za ljudska prava i građanske slobode, zabeležen je i detalj koji jasno dokazuje da je u pitanju politički skup.
Naime, primećeni su učesnici koji su ogrnuti hrvatskom šahovnicom.
Ovakvi vizuelni simboli i to na ovakvom skupu ne mogu i ne smeju biti posmatrani kao slučajnost, niti kao modni detalj.
Potpuno je jasno da je ovde u pitanju, po starom oporbanom receptu - strani faktor i domaći posrednik. Skup je po karakteru više politički protest nego festival prava i sloboda.
Foto: Pritnscreen/TV Prva
