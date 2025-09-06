Slušaj vest

Na današnjem blokaderskom Prajdu koji se u javnosti predstavlja kao borba za ljudska prava i građanske slobode, zabeležen je i detalj koji jasno dokazuje da je u pitanju politički skup.

Naime, primećeni su učesnici koji su ogrnuti hrvatskom šahovnicom. 

Ovakvi vizuelni simboli i to na ovakvom skupu ne mogu i ne smeju biti posmatrani kao slučajnost, niti kao modni detalj. 

Potpuno je jasno da je ovde u pitanju, po starom oporbanom receptu - strani faktor i domaći posrednik. Skup je po karakteru više politički protest nego festival prava i sloboda.

d36e3122-df74-464a-866b-aa26966d02ec.jpg
Foto: Pritnscreen/TV Prva

prajd.jpg
prajd.jpg
olivera kovačević.jpg
whatsapp-image-20180916-at-13.56.15.jpg