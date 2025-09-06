"Bolesni od mržnje. Poludeli od frustracija. Teroristi na rečima i na delu" - napisala je na svom X nalogu predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić komentarišući sraman naslov u Šolakovim medijima u kojima ističu da su predsedniku Srbije ruke "krvave i da bazdi na alkohol".

- Većinska Srbija je upravo uz tog čoveka koga najviše mrze i najnehumanije napadaju jer se i najjače bori, uz Vučića.



- Uz njega je jer ceni rad, prepoznaje rezultate, vidi ljubav i posvećenost ovoj zemlji i ljudima koji u njoj žive. Njihov jedini odgovor su mržnja i nasilje - verbalno ili fizičko, u kom god obliku, ali uvek i neizostavno nasilje. Što oni više tako, to će Srbija više da se ujedinjuje uz Aleksandra Vučića, uz svog predsednika - istakla je Brnabič.