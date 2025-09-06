Slušaj vest

"Bolesni od mržnje. Poludeli od frustracija. Teroristi na rečima i na delu" - napisala je na svom X nalogu predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić komentarišući sraman naslov u Šolakovim medijima u kojima ističu da su predsedniku Srbije ruke "krvave i da bazdi na alkohol".

- Većinska Srbija je upravo uz tog čoveka koga najviše mrze i najnehumanije napadaju jer se i najjače bori, uz Vučića. 

- Uz njega je jer ceni rad, prepoznaje rezultate, vidi ljubav i posvećenost ovoj zemlji i ljudima koji u njoj žive. Njihov jedini odgovor su mržnja i nasilje - verbalno ili fizičko, u kom god obliku, ali uvek i neizostavno nasilje. Što oni više tako, to će Srbija više da se ujedinjuje uz Aleksandra Vučića, uz svog predsednika - istakla je Brnabič.

Ne propustitePolitika"NJIHOVA MUKA JE DRUGE PRIRODE" Brnabić: Najbolji dokaz koliko je Vučićeva poseta Kini važna je histerija medija pod Šolakovom kontrolom
Ana Brnabić 6.jpg
PolitikaOVE NEDELJE DESILE SU SE FANTASTIČNE STVARI ZA NAŠU ZEMLJU ZAHVALJUJUĆI PLANU PREDSEDNIKA VUČIĆA Brnabić: Oni sada zalaze u apsurd, jer nemaju šta da mu zamere
Screenshot 2025-09-03 091014.jpg
Politika"VUČIĆ SVAKI DAN ISPUMPAVA BLOKADERE" Brnabić o pozivu predsednika na dijalog: Ruka je pružena u petak, neka je i 4 na 1! I šta su rekli - ne smemo
Screenshot 2025-08-25 093309.png
Politika3 RAZLOGA ZAŠTO BLOKADERI ODBIJAJU DIJALOG S VUČIĆEM Brnabić: Nemaju ljude koji mogu da ga pobede u dijalogu, nemaju plan i program, jedina vizija im je nasilje
screenshot_1755587201943.jpg