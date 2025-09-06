Slušaj vest

Kad je na kraju Drugog svetskog rata Hitler povlačio svoje armije sa juga Evrope, poglavito iz Grčke, odredio je neke jedinice da im štite odstupnicu, i otpisao ih iz brojnog stanja svojih snaga. Njihovo je bilo da izginu za vođu i njegovu slavu… Tek nedavno otkriveno je, a učinio je to Norman Oler u svetskom bestseleru „Odvaljeni“, da je komanda Vermahta pripadnicima ovih jedinica neštedimice delila drogu kako bi održala njihov borbeni duh i fanatizam.

Isto se, u dlaku, dešava sada. Dragan Šolak izgubio je svoje pozicije u Junajted grupi, i polako izlaze na videlo njegove zamršene finansijske i političke veze sa ruskim oligarsima. Sa njegovog lika pozlata u vidu proevropske orijentacije i liberalnih uverenja brže se ljušti nego što otpada puder sa obraza ocvale prostitutke. Ali, on je rešen da se bori do poslednjeg svog novinara u Srbiji koje je odredio da mu štite odstupnicu. Nova i N1, i pridruženi im tabloidi Danas i Radar, svesni su da su u javnom prostoru toliko zla počinili da im u Srbiji više bavlljenja novinarstvom nema, i da im teku poslednji dani, više ne gledaju gde biju. Potpuno su zbacili masku informativnih glasila i predali se propagandnom radu, te njihovi programi već mesecima više nemaju nikakve veze sa realnim stanjem stvari na terenu.

Ali ono što je kulminiralo sinoć u vreme nereda u Novom Sadu, ne može se objasniti samo običnim odusustvom svih moralnih obzira i ispunjavanjem Šolakovih naređenja.

Juče mora da je Šolak iz Luksemburga ili gde već troši sumnjivo zarađene pare novinarima Nove i N1 poslao neku hemiju. Jer mentalno stanje novinara koji su „izveštavali“ iz Novog Sada, i njihovih kamarada u studiju, može se opisati jednim jedinom rečju: „odvaljeni“!

Nećemo prepričavati šta je bilo, ima na društvenim mrežama dovoljno klipova koji pokazuju šta su radili ovi nazovi-novinari. Zaista treba biti „odvaljen“ pa uz sliku na kojoj se vidi nasilje blokadera prema policiji koja je mirno stajala i obezbeđivala kampus Univerziteta, govoriti da „policija kao i do sada primenjuje brutalnu silu“!

Ili, viši stepen odvaljenosti, kao posledica uzimanja dvostruke doze: i izveštaju sa lica mesta, portal N1 objavljuje: „Kako se vidi na snimcima koje je napravila reporterka portala N1, grupa ljudi napala je pripadnike Interventne jedinice policije koja je bila raspoređena ispred Filozofskog fakulteta. Policajci su gurani, gađani pirotehničkim sredstvima i udarani metalnim šipkama sa ograde, koja je prethodno rasturena u otimanju između okupljenih i policije“. A odmah zatim, horski, na sto drugih mesta isti portal piše da su „studenti i građani“ stajali mirno, i da ih je policija napala bez povoda…

I tako, ad infinitum...

Rekli smo, Šolak ih je prodajom svog udela u kompaniji izbrisao sa platnog spiska Junajted menija, a oni sami su se, kršenjem svih zakona i kodeksa, i deset Božjih zapovesti, samoukinuli kao novinari. Uostalom, sredinom prošlog meseca na Peščaniku je Dejan Ilić, kolumnista ovog portala hapšen u martu zbog pozivanja na nasilje napisao da su „N1 i Nova kičma pobune u Srbije“, uz napomenu da je njihov informativni karakter „manje važan“. Da sažmemo: to što N1 i Nova javljaju, kaže Ilić, manje ili više je već poznato svim njihovim gledaocima…

E pa, kao takvima, njima će se obistiniti ono upozorenje: Pazi šta želiš!

Prizivali su lustraciju, istina za druge, a sada će sami proći kroz nju.

Srbija, naime, više sebi ne može da dozvoli da je ruši neko udobno smešten u samom njenom srcu. Posle sinoćnjeg izveštavanja iz Novog Sada, niiko od onih koji su kao novinari učestvovali u udruženom poduhvatu Šolaka i njegovih sponzora više neće smeti da pristupi javnim glasilima. Portparoli, PR, konsultanti, menadžeri… starlete, mogu da budu sve što žele ako to nekome treba, i ako se skinu sa Šolakove hemije.

Ali u novinarstvu su otpisali svoje.