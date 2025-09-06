Slušaj vest

Prvi blokaderski Prajd održava se danas u Beogradu, a predvodi ga kuma, Olivera Kovačević, bivša urednica Zabavnog programa Radio-televizije Srbije i supruga Borka Stefanovića, jednog od najviših funkcionera Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa.

Uz rame sa Đilasovom Oljom su i opozicionari-blokaderi Radomir Lazović, Dobrica Veselinović, Biljana Đorđević...

Kolona, koja je krenula iz Manježa, stigla je do Pravnog fakulteta nešto posle 18 časova i tu je održala 16 minuta tišine za stradale u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu.

Da li se pošta žrtvama odaje na kultnom blokaderskom mestu, kao što je prostor ispred Pravnog fakulteta, i da li se pošta žrtvama odaje na ovakav način? Mnogi su polugoli, poneki su u providnim kostimima, drugi ističu svoju mišićnu masu...