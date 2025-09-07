Prethodno, predsednik Aleksandar Vučić je izjavio da će država intervenisati kada su ugrožene institucije Republike Srbije i istakao da država neće da dozvoli da se institucije Srbije uništavaju, razaraju, spaljuju i ruše.

"Ljudi u Srbiji treba da znaju, država Srbija je jača od svakoga. Tako je bilo danas, tako će biti sutra, tako će biti uvek. Država Srbija je snažna država, ozbiljna država i odgovorna država", istakao je on.