policija se nije libila da potegne pendrek

Naime, u Londonu je juče uhapšeno čak 425 od oko 1.500 učesnika mirnih protesta,a policija ni prema kome nije imala pardona.

Reč je o dosad najvećim demonstracijama protiv zabrane propalestinske organizacije ''Palestine Action'', koju je britanska vlada označila kao terorističku.

U saopštenju se navodi da je 25 demonstranata uhapšeno zbog kršenja javnog reda, dok su ostali uhapšeni prema propisima Zakona o terorizmu, prenosi AP.

- Tokom obavljanja svojih dužnosti danas, demonstranti su udarali naše policajce, pljuvali ih i gađali ih predmetima, rekla je zamenica pomoćnika komesara Kler Smart, koja je navodno nasilje nad policijom nazvala ''nepodnošljivim''.

Policija je saopštila i da su ih demonstranti vređali.

S druge strane, organizatori su negirali navode policije tvrdeći da je policija napala mirne demonstrante, čak i starije osobe s transparentima.

Britanska policija poznata je po akciji bez pardona i kada je reč o demonstrantima, a posebno prema huliganima među fudbalskim navijačima.