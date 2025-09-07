U LONDONU NEMA ŠALE S POLICIJOM! BIJU, NE PITAJU Vuku, guraju, čupaju za kosu, uhvate za ruke i noge! Ovako hapse u demokratskom svetu čak i one koji mirno sede
Naime, u Londonu je juče uhapšeno čak 425 od oko 1.500 učesnika mirnih protesta,a policija ni prema kome nije imala pardona.
Reč je o dosad najvećim demonstracijama protiv zabrane propalestinske organizacije ''Palestine Action'', koju je britanska vlada označila kao terorističku.
U saopštenju se navodi da je 25 demonstranata uhapšeno zbog kršenja javnog reda, dok su ostali uhapšeni prema propisima Zakona o terorizmu, prenosi AP.
- Tokom obavljanja svojih dužnosti danas, demonstranti su udarali naše policajce, pljuvali ih i gađali ih predmetima, rekla je zamenica pomoćnika komesara Kler Smart, koja je navodno nasilje nad policijom nazvala ''nepodnošljivim''.
Policija je saopštila i da su ih demonstranti vređali.
S druge strane, organizatori su negirali navode policije tvrdeći da je policija napala mirne demonstrante, čak i starije osobe s transparentima.
Britanska policija poznata je po akciji bez pardona i kada je reč o demonstrantima, a posebno prema huliganima među fudbalskim navijačima.
