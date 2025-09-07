Slušaj vest

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je, povodom gnusnih neistina i laži o penzionisanju pukovnika Spasoja Vulevića, da je pukovnik Vulević stekao uslove za odlazak u penziju još 23. marta 2024. godine, kada mu je odobren nastavak službe, kao i da je sada pukovnik Vulević doneo odluku da ide u penziju i to je njegov lični zahtev, bez bilo kakvih uticaja sa strane.

- Povodom gnusnih neistina i laži, želim potpuno jasno da saopštim da je pukovnik Spasoje Vulević stekao uslove za odlazak u penziju još 23. marta 2024. godine, dakle pre nego što je otpočeo moj mandat, i koliko mi je poznato, tada mu je odobren nastavak službe.

Pukovnik Vulević nas je obavestio da je doneo odluku da ide u penziju i to je njegov lični zahtev, bez bilo kakvih uticaja sa strane.

Zato je apsolutno suludo mešati bilo koga van MUP-a u pitanja radnih odnosa u MUP-u, a naročito predsednika Vučića.

Odluku o penzionisanju bilo koga donosim ja kao ministar na svakih nekoliko meseci za sve one koji su stekli uslove za odlazak u penziju, a o kadrovskim rešenjima u policiji direktor policije uz moju saglasnost, a ne predsednik Vučić, ni bilo ko drugi.