Ministarstvo spoljnih poslova Srbije saopštilo je danas da sa zabrinutošću prati izjave i najave pojedinih zvaničnika u regionu koje se odnose na potpisivanje i proširenje bilateralnih sporazuma o vojnoj saradnji između država u okruženju, naglašavajući da je celokupan Balkan i dalje osetljivo postkonfliktno područje u kojem je očuvanje mira i stabilnosti od suštinskog značaja.

- Srbija podseća da je ceo Balkan i dalje osetljivo postkonfliktno područje u kojem je očuvanje mira i stabilnosti od suštinskog značaja, kako za zemlje regiona, tako i za Evropu u celini - navedeno je u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova.

Naglašava se da upravo zbog toga svaki nedovoljno transparentan potez koji se može tumačiti kao stvaranje vojnih blokova ili alijansi usmerenih protiv trećih strana, doprinosi rastu tenzija i produbljuje podele, umesto da gradi poverenje i unapređuje saradnju.

Ministarstvo je istaklo da nedostatak transparentnosti i izostanak uobičajenih konsultacija u vezi sa ovakvim sporazumima otvara prostor za sumnje i podstiče atmosferu nepoverenja - što je u suprotnosti sa evropskim vrednostima dijaloga, predvidivosti i međusobnog poštovanja.

- Podsećamo i da su pojedine države koje učestvuju u sklapanju ovih aranžmana već članice NATO-a, te im je bezbednost u potpunosti garantovana postojećim kolektivnim mehanizmima. Stoga se postavlja pitanje stvarnih motiva i ciljeva ovih bilateralnih sporazuma, koji nemaju jasnu vojnu opravdanost, ali nose snažnu političku simboliku i šalju negativne poruke u regionu. Ne razumemo ni razloge za isključenje pojedinih država iz ovakvih vidova saradnje - navode iz Ministarstva.

Dodaju da Srbija smatra da je pravi put za jačanje poverenja i saradnje u regionu ulaganje u mehanizme zajedničke obuke, civilne zaštite i koordinisanog reagovanja u vanrednim situacijama - kao što su poplave, požari i zemljotresi - što bi donelo konkretnu i trajnu korist građanima svih zemalja.