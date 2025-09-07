Slušaj vest

Naši sunarodnici sa KiM su jasno poslali poruku da su protiv onih blokadera koji po uzoru na Aljbina Kurtija žele da vide slabu Srbiju kako bi im bila plen.

Iz Zvečana i Leposavića jasna poruka - Građani protiv blokada Foto: Kurir

Ova nedvosmilena poruka srpskog naroda sa severa Kosova i Metohije poslata je u danu kada se širom Srbije organizuju mirni skupovi naroda protiv blokada, a ovom simboličnom porukom pridružuju im se i Srbi sa severa KiM jer znaju da samo jaka Srbija može da zaštiti naš narod na Kosovu i Metohiji.

Snažna poruka iz Leposavića Izvor: Kurir
Sa tvrđave u Zvečanu jasna poruka protiv blokadera Izvor: Kurir

