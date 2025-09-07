Na Zvečanskoj tvrđavi gde se ponosno vijori srpska trobojka i velelepnom krstu na brdu Kamilja u Leposaviću jutros su osvanuli ogromni transparenti “Srbi protiv blokada” kojim Srbi sa severa Kosova i Metohije šalju jasnu poruku da su protiv blokada i zaustavljanja Srbije.
Velelepni prizor
VELIČANSTVENO! Na zvečanskoj tvrđavi i brdu Kamilja u Leposaviću osvanuli ogromni transparenti “Srbi protiv blokada”! (FOTO/VIDEO)
Naši sunarodnici sa KiM su jasno poslali poruku da su protiv onih blokadera koji po uzoru na Aljbina Kurtija žele da vide slabu Srbiju kako bi im bila plen.
Iz Zvečana i Leposavića jasna poruka - Građani protiv blokada Foto: Kurir
Ova nedvosmilena poruka srpskog naroda sa severa Kosova i Metohije poslata je u danu kada se širom Srbije organizuju mirni skupovi naroda protiv blokada, a ovom simboličnom porukom pridružuju im se i Srbi sa severa KiM jer znaju da samo jaka Srbija može da zaštiti naš narod na Kosovu i Metohiji.
