Predsednik skupštinskog Odbora za odbranu Milovan Drecun smatra da ovi vojni savezi pokazuju da NATO ima nedovršen posao na ovim prostorima zbog vojne neutralnosti Srbije i želi da uspostavi kontrolu. On je za RTS ocenio da Hrvatska pokušava da u okviru takve politike NATO realizuje svoje ciljeve, koji nisu nimalo dobronamerni, dobrosusedski prema Srbiji i generalno prema srpskom narodu.

- Upereni su i protiv Srbije i protiv Republike Srpske. I svi ovi aktuelni događaji u Srbiji i RS, koji su usmereni ka promeni vlasti da bi se korigovala spoljna politika Srbije u pravcu odustajanja od strateškog partnerstva s Ruskom Federacijom i s Kinom, a približavanja i eventualnog članstva u NATO, da se sve to uklapa u ono što Hrvatska pokušava da radi. Naravno, prvenstveni cilj Hrvatske, Slovenije i Albanije jeste da ojačaju takozvanu vojsku Kosova, koja se ubrzano stvara i ušla je sada u treću fazu pripreme... Ovo je pokušaj direktnog nanošenja štete državi Srbiji i celokupnom srpskom narodu. Kada vidite, recimo, da Hrvatska nabavlja HIMARS, koji imaju rakete dugog dometa, koga će da gađaju tim raketama? Mađarsku? Pa neće. Sloveniju? Pa neće. U NATO su. Koga mogu samo da gađaju, Srbiju i RS - zaključuje Drecun.