ALARM! Jača antisrpska koalicija u regionu: Novi vojni savezi Hrvatske jasan pokazatelj mobilizacije protiv Srbije
Alarmi u regionu ponovo su aktivirani pošto je u našem neposrednom okruženju napravljeno nekoliko koraka ka vojnom udruživanju protiv Srbije. U martu su Hrvatska, Albanija i tzv. Republika Kosovo potpisali sporazum o saradnji u oblasti odbrane, a nedavno je objavljeno i da su se njihove delegacije sastale kako bi razgovarale o mogućnosti zajedničke nabavke naoružanja iz SAD. Slovenija i Hrvatska sada otvaraju "novo poglavlje saradnje" i potpisuju dokumente koji obuhvataju vojnotehničku saradnju, zajednički razvoj oružja i opreme i jačanje industrija.
Ovi manevri na papiru predstavljaju mobilizaciju unutar regiona, u njoj učestvuju zemlje članice NATO koje su sve priznale nezavisno Kosovo i nesumnjivo predstavljaju pregrupisavanje protiv Srbije, ocenjuju sagovornici Kurira.
Pozadina
I predsednik Srbije Aleksandar Vučić odmah je upozorio da se u regionu ubrzano grade vojni savezi usmereni protiv naše zemlje, a kako je napomenuo, istorija nas uči da ovakvi savezi nikada nisu bili bezazleni.
- Kada su se tada okupljali protiv nas, imali su snažnu spoljašnju podršku, bili su organizovaniji i na kraju proterivali Srbe s vekovnih ognjišta, iz Krajine, s Kosova i Metohije, iz Bosne i Hercegovine. Danas vidimo isti obrazac: okupljanje, potpisivanje, pozivanje na "regionalnu stabilnost", dok se u pozadini jasno zna ko je meta. Srbija, jer nije dovoljno poslušna, jer želi da vodi sopstvenu politiku, jer neće da bude kolonija - naglasio je Vučić.
Predsednik skupštinskog Odbora za odbranu Milovan Drecun smatra da ovi vojni savezi pokazuju da NATO ima nedovršen posao na ovim prostorima zbog vojne neutralnosti Srbije i želi da uspostavi kontrolu. On je za RTS ocenio da Hrvatska pokušava da u okviru takve politike NATO realizuje svoje ciljeve, koji nisu nimalo dobronamerni, dobrosusedski prema Srbiji i generalno prema srpskom narodu.
- Upereni su i protiv Srbije i protiv Republike Srpske. I svi ovi aktuelni događaji u Srbiji i RS, koji su usmereni ka promeni vlasti da bi se korigovala spoljna politika Srbije u pravcu odustajanja od strateškog partnerstva s Ruskom Federacijom i s Kinom, a približavanja i eventualnog članstva u NATO, da se sve to uklapa u ono što Hrvatska pokušava da radi. Naravno, prvenstveni cilj Hrvatske, Slovenije i Albanije jeste da ojačaju takozvanu vojsku Kosova, koja se ubrzano stvara i ušla je sada u treću fazu pripreme... Ovo je pokušaj direktnog nanošenja štete državi Srbiji i celokupnom srpskom narodu. Kada vidite, recimo, da Hrvatska nabavlja HIMARS, koji imaju rakete dugog dometa, koga će da gađaju tim raketama? Mađarsku? Pa neće. Sloveniju? Pa neće. U NATO su. Koga mogu samo da gađaju, Srbiju i RS - zaključuje Drecun.
Karijerni diplomata Zoran Milivojević nema nikakve dileme da je karakter ovih saveza antisrpski.
- Vojni savezi se po pravilu prave zato što imaju u vidu nekog neprijatelja. Na čelu i jednog i drugog saveza je Hrvatska, što nije slučajno. U oba slučaja su oni upravljeni protiv Srbije zato što se radi o državama koje su članice NATO, a Kosovo se približava. Sve te tri države priznaju samoproklamovanu nezavisnost Kosova. Treća karakteristika je što zemlje koje su članice NATO prave vojne saveze mimo okvira NATO. Srbija sarađuje s NATO i nikome ne preti. Pošto je NATO odbrambeni savez, podrazumeva se da su ove zemlje deo sistema kolektivne bezbednosti, dakle nemaju nikakve opasnosti ni od koga. To znači da su ovo praktično savezi koji imaju i ofanzivni karakter, upereni su protiv Srbije i iza toga stoje isključivo geopolitički razlozi - objašnjava Milivojević.
Govoreći o razlozima ovih vojnih udruživanja, on kaže da se želi dovesti u pitanje međunarodni položaj Srbije, ali i srpsko pitanje na Balkanu, pre svega situacija u BiH i na KiM.
Novi poredak
Predsednik Centra za proučavanje globalizacije Dejan Miletić ocenjuje za Kurir da su novi vojni savezi zapravo mobilizacija regiona i dodatno jačanje antisrpske koalicije.
- Pre svega treba da imamo u vidu Hrvatsku, koja generiše sve te saveze paralelno i nezavisno od NATO. Očigledno je da je Hrvatska prepoznala da to što rade nije održivo, da je nedovoljan način na koji se Hrvatska vodi i kako kreira budućnost. Ukratko, prepoznaju da njihovi interesi postaju ugroženi i zato kreću da se mobilišu u regionu i otvoreno deluju protiv Srbije, i ne samo Srbije. Uključila se i Slovenija. Rekao bih da se ovde radi o zabrinutosti i za budućnost njihovih prostora vezano za istorijske pretenzije Italije i Mađarske. Sve se menja pred našim očima i logično će biti da zemlje koje su istorijski imale kontrolu nad određenim prostorom tražiti možda svoja prava. Spremaju se za neku novu situaciju i tu prepoznaju Srbiju kao najveću opasnost. Upalili su crveno svetlo i očigledno da ne veruju više u poredak u koji su ulazili kada su pristupali NATO i EU, jer te asocijacije bi trebalo da su dovoljne garancije njihove bezbednosti - kaže Miletić.