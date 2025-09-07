Slušaj vest

Snaga srpskog naroda je u našem jedinstvu. To su znali i naši preci, zato su se vratili i pobedili, uprkos onima koji su tvrdili da Srbija više ne postoji”, poručila je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski povodom obeležavanja 109. godišnjice Bitke na Kajmakčalanu i osvajanja vrha planine Nidže.

Ministarka je u ime Vlade Republike Srbije položila vence u Spomen kapeli i kod Spomen-kosturnice, naglašavajući da su upravo na ovom mestu naši preci ispisali jednu od najslavnijih stranica srpske, evropske i svetske istorije.

Milica Đurđević Stamenkovski na Kajmakčalanu Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

„Naši preci su umrli da bismo mi živeli, oni su stradali da bismo mi imali slobodu. Na nama je da tu slobodu čuvamo i dostojno prenesemo pokoljenjima koja dolaze. Zato ovde, na vrhu naše slave i pobede, moramo visoko da podignemo barjak slobode. Zastava našeg jedinstva treba da se zaviori svuda gde živi srpski narod – tamo gde se čuva ime i prezime, gde se slavi krsna slava, gde se piše ćirilicom, gde pamtimo pretke i brinemo o potomcima“, istakla je Đurđević Stamenkovski.

Ona je naglasila da „okupljeni oko njihovih grobova danas, moramo pronaći snagu za novi vaskrs Srbije“.

„Kao što su naši preci, posle golgote i povlačenja, ustali i dokazali da Srbija nije nestala, tako i mi danas moramo da verujemo u snagu naroda i države. Jedinstveni i postojani, pobedićemo sve one koji jurišaju na našu otadžbinu. Neka se sa Kajmakčalana čuje poruka: Srbija živi, Srbija traje i Srbija će trajati sve dok postoji jedinstvo našeg naroda“, poručila je ministarka.

Ne propustitePolitikaJEDINO ŠTO SU PONUDILI NARODU SU KRUG DVOJKE I KUMA BLOKADNOG PRAJDA: Ministarka Stamenkovski o nepostojećem planu i programu blokadera (VIDEO)
mdjs.jpg
PolitikaMINISTARKA STAMENKOVSKI U BOLEČU SA GRAĐANIMA KOJI SU SE OKUPILI PROTIV BLOKADA Zajedno šaljemo poruku: Srbiji je potreban mir, stabilnost i jedinstvo (FOTO)
Screenshot 2025-08-31 223501.jpg
Politika"DRŽAVA POKAZALA DA BRINE O GRAĐANIMA" Stamenkovski o novim merama: Ovo je posebno značajno za socijalno ugrožene porodice, borce, invalide, penzionere
Svečana Sednica Vlade republike Srbije Boba Nikolić (1).jpeg
Politika"NEVINE ŽRTVE NIKADA NEĆE BITI ZABORAVLJENE" Ministarka Stamenkovski na izložbi "Slike sećanja", posvećenoj stradalima u akciji "Oluja"
2025-08-25 22_12_47-WhatsApp.png