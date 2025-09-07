Slušaj vest

„Snaga srpskog naroda je u našem jedinstvu. To su znali i naši preci, zato su se vratili i pobedili, uprkos onima koji su tvrdili da Srbija više ne postoji”, poručila je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski povodom obeležavanja 109. godišnjice Bitke na Kajmakčalanu i osvajanja vrha planine Nidže.

Ministarka je u ime Vlade Republike Srbije položila vence u Spomen kapeli i kod Spomen-kosturnice, naglašavajući da su upravo na ovom mestu naši preci ispisali jednu od najslavnijih stranica srpske, evropske i svetske istorije.

Milica Đurđević Stamenkovski na Kajmakčalanu Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

„Naši preci su umrli da bismo mi živeli, oni su stradali da bismo mi imali slobodu. Na nama je da tu slobodu čuvamo i dostojno prenesemo pokoljenjima koja dolaze. Zato ovde, na vrhu naše slave i pobede, moramo visoko da podignemo barjak slobode. Zastava našeg jedinstva treba da se zaviori svuda gde živi srpski narod – tamo gde se čuva ime i prezime, gde se slavi krsna slava, gde se piše ćirilicom, gde pamtimo pretke i brinemo o potomcima“, istakla je Đurđević Stamenkovski.

Ona je naglasila da „okupljeni oko njihovih grobova danas, moramo pronaći snagu za novi vaskrs Srbije“.