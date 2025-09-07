ORI SE "TAMO DALEKO" NA KAJMAKČALANU, SCENA OD KOJE ĆETE SE NAJEŽITI: Godišnjica trijumfa srpske armije, ministarka Đurđević objavila snimak (VIDEO)
Ministarka je u ime Vlade Republike Srbije položila vence u Spomen kapeli i kod Spomen-kosturnice.
Ona je na zvaničnom Instagram nalogu podelila snimak sa Kajmakčalana, gde su srpski poklonici zapevali pesmu "Tamo daleko".
- Na Kajmakčalanu, na svetoj planini srpske istorije, zaorila se pesma "Tamo daleko". Ovde gde je vaskrsla Srbija, gde su junaci svojim životima utrli put slobodi, mi danas pesmom čuvamo sećanje i podižemo zastavu jedinstva - objavila je ministarka Đurđević.
- To su znali i naši preci, zato su se vratili i pobedili, uprkos onima koji su tvrdili da Srbija više ne postoji - poručila je ona.
- Naši preci su umrli da bismo mi živeli, oni su stradali da bismo mi imali slobodu. Na nama je da tu slobodu čuvamo i dostojno prenesemo pokoljenjima koja dolaze. Zato ovde, na vrhu naše slave i pobede, moramo visoko da podignemo barjak slobode. Zastava našeg jedinstva treba da se zaviori svuda gde živi srpski narod – tamo gde se čuva ime i prezime, gde se slavi krsna slava, gde se piše ćirilicom, gde pamtimo pretke i brinemo o potomcima - istakla je ministarka.