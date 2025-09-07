Slušaj vest

Ministarka je u ime Vlade Republike Srbije položila vence u Spomen kapeli i kod Spomen-kosturnice.

Ona je na zvaničnom Instagram nalogu podelila snimak sa Kajmakčalana, gde su srpski poklonici zapevali pesmu "Tamo daleko".

- Na Kajmakčalanu, na svetoj planini srpske istorije, zaorila se pesma "Tamo daleko". Ovde gde je vaskrsla Srbija, gde su junaci svojim životima utrli put slobodi, mi danas pesmom čuvamo sećanje i podižemo zastavu jedinstva - objavila je ministarka Đurđević.

Ranije danas Milica Đurđević Stamenkovski je istakla da je snaga srpskog naroda u našem jedinstvu.

1/20 Vidi galeriju Milica Đurđević Stamenkovski na Kajmakčalanu Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

- To su znali i naši preci, zato su se vratili i pobedili, uprkos onima koji su tvrdili da Srbija više ne postoji - poručila je ona.