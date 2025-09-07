Slušaj vest

Građani koji se protive blokaderskom maltretiranju danas ustaju u 120 mesta širom Srbije, a među prvima ustao je Novi Sad.

"Blokade su protivzakonita stvar i ovde sam da podržim ovaj skup, kako bi se svi vratili svojim obaveza, da nam niko ne uskraćuje slobodu kretanja, da se deca vrate u školu i da se vratimo svojim obavezama" - istakla je učesnica skupa ispred kolone ljudi.

Novi Sad - Građani protiv blokada Izvor: Kurir

Na sve strane vijore se trobojke i parole mira, a sa ovog skupa poslaće se posebna poruka - ŽELIMO MIR, SRBIJU BEZ BLOKADA!

Novi Sad Foto: Kurir

