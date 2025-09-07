Politika
"KO KOČI SRBIJU, KOČI NAROD" Borča demonstrirala jedinstvo, defile bajkera u ogromnim kolonama: Evo šta poručuju učesnici skupa Građani protiv blokada VIDEO
Slušaj vest
Građani protiv blokada koji danas ustaju u 120 mesta u Srbiji kako bi poslali poruku jedinstva okupili su se u velikom broju u opštini Borča u Beogradu.
Borča Foto: Kurir
Vidi galeriju
"Došao sam da podržim ljude koji su protiv blokada, želim sa svojim detetom da šetam u miru, slobodno, u veselju i idem gde god hoću i da se ne bojim ničega", poručio je učesnik skupa.
"Želimo normalan život, studiranje, obrazovanje, ko koči Srbiju, koči narod", poručila je mlada učesnica skupa koja je nosila i majicu sa parolom.
U Borči je upriličen i defile bajkera koji su u velikoj koloni defilovali ulicama.
Reaguj
6