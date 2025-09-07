Slušaj vest

Građani protiv blokada u 120 mesta širom Srbije okupili su se u mirnoj šetnji, kako bi poslali poruku za povratak normalnom životu i vrednostima koje su svima uskraćene prethodnih 10 meseci. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić takođe je najavio da će danas prisustvovati skupu protiv blokada.

Kurir televizija u specijalnoj emisiji "Narod protiv blokada" prati skupove sa lica mesta, kao i iz studija, a u centru Borče usnimila je građane koji nastavljaju da pristižu u velikom broju. Himna Srbija orila se sportskim terenom, dok su se vijorile trobojke. Neki od okupljenih poručili su:

- Mi smo ovde zbog mira, sloboda, da živimo u miru.

- Želimo da smo jedinstveni, čvrsti, da ništa ne može da nas slomi. Poručujemo samo "Predsedniče, napred!" - rekli su neki od građana.

Atmosfera u Subotici se ne razlikuje. Građani sa sobom nose transparente sa jasnim porukama upućenim ostatku Srbije. Kać je takođe stupio u šetnju, predviđeno je da kolona ljudi bude duga 2 kilometra. Za Kurir televiziju tom prilikom oglasio se i Nebojša Obrknežev iz Centra za društvenu stabilnost.

- Okupljeni smo u raznim mestima širom naše lepe Srbije. U Kaću nas ima nekoliko hiljada i šalje jasnu poruku protiv blokada, kao i svega onoga što smo imali priliku da vidimo i juče u Novom Sadu i u danima unazad. Svi normalni ljudi u ovoj zemlji su protiv toga, nasilja koje smo mogli da vidimo. U bilo kom delu kolone da se nalazite ovde, osetićete mirnu atmosferu, ne može se čuti ružna reč.

Obrknežev ističe da su okupljeni građani danas ovde u cilju boljitka svih nas.

- Mi želimo da miran život žive i oni, a ne da spavaju po zborovima i plenumima. Ovde vidite i članove poltičkih stranaka, ali i one koji nisu učlanjeni ni u jednu stranku. Primetno je da ih je sve manje na ulicama i nema više toliko njihovih skupova - zaključio je Obrknežev.

Šahrimanjan Obradović: Građani su ponosni što je veliki broj funckionera danas sa njima

Biljana Šahirmanjan Obradović iz Centra za stratešku analizu, gostujuću u specijalu "Srbija protiv blokada", govorila je o omasovljenosti na mirnim skupovima, u suprotnosti onome što gledamo prethodnih dana tokom organizacije blokada.

- Većinski deo Srbije je prezasićen i preumoran od situacije koju imamo širom zemlje, protesti iz Beograda su se preselili na druge lokacije. Ljudi ne mogu da odu do posla, do lekara, da odvedu dete u vrtić. To komplikuje svačiju svakodnenicu. Vidimo da blokaderi ne mogu da skupe ovoliki broj ljudi na većini lokacija, pa se i povlače - istakla je, a potom poručila koliko je važno prisustvo velikog broja državnih funkcionera koji su danas zajedno sa građanima izašli u borbu za normalnim životom.

- Oni gde god da se pojave sa sobom nose političku notu i političku poruku. To je njima funckija i posao, a pokazuje i koliko ljudi i dalje poštuje i želi da na čelu države ima predsednika kao što je Aleksandar Vučić - rekla je Šahrimanjan Obradović.

Petrović: Borča nije slučajno izabrana za skup građana protiv blokada!

Dr Rajko Petrović, naučni saradnik Instituta za evropske studije, u studiju Kurir televizije podsetio je na atmosferu gde ljudi veće mesecima ne znaju da li bezbedno i mirno mogu da se kreću ulicom.

- Naša zemlja se nalazi u vrlo kompleksnoj situaciji. Svi žele slobodu kretanja koja je uskraćena. Činjenica je da ljudi koji drugačije misle od njih imaju pravo to da iskažu.

Petrović je istakao kako je zadovoljan izborom Borče kao jedan od centara današnjih skupova.

- Reč je o jednom beogradskom naselju u čijoj okolini i sam živim. Tamo sam okružen divnim i vrednim ljudima, mnogi od njih bave se poljoprivredom ili građevinom. Iz nepoznatih razloga nipodaštavani su od lažne elite. Imate predsednika Vučiča kome ovo nije prvi put da tamo boravi, bio je i sa svojim roditeljima pre par meseci. Borča pokazuje širu sliku naše zemlje, za razliku od nekih centralnih gradskih opština. Sa druge strane, sve dok opozicija i studentska blokaderska lista budu gadljivi na takve delove Beograda, teško da mogu očekivati da će dobiti podršku građana.

Đurić: Vučić je tu da odgovori na sva pitanja građana

Ljubomir Đurić, potpredsednik Centra za nacionalnu politiku, jedan od gostiju u studiju Kurir televizije, takođe ne krije zadovoljstvo zbog prisustva državnih funkcionerima na skupovima organizovanih od strane građana protiv blokada, posebnu pažnju posvećujući predsedniku Srbije.

- Možemo slobodno reći da naš predsednik organizuje i konferenciju za građane, ne samo za novinare. Ne mislim da to radi i veliki broj drugih funkcionera, što mislim da je greška. Važno je da odgovorite šta je plan i kako ćete se ponašati, s obzirom da pričamo o najvišim pozicijama u državi.

Đurić je uporedio blokaderske skupove sa slikama koje danas vidimo širom Srbije.

- U praksi vidimo da imamo skupove koji podržavaju i ne podržavaju današnju politiku. Paralelni skupovi predstavljaju problem. Isključivost je glavna odlika ostrašćenosti, a ostrašćenost je obeležila prethodnih 10 meseci. Ljudi koje ne zanima politika su okarakterisani kao neutralni, ali na pogrdan način.

Haos u Čačku - Policija štitila okupljene građane od blokadera, sprečena šetnja

Reporteri Kurir televizije oglasili su se i sa juga Srbije. Građani Niša okupili su se kod Niške tvrđave i krenuli put Šumatovačke ulice. Sada se već vraćaju kraj Niškog univerziteta. Kolona je duga, sa brojnim parolama i porukama protiv blokada. Ono što je privuklo pažnju jeste veliki broj porodica sa decom, kako su oni ti koji pre svega žele da nastave sa normalnim svakodnevnim životom.

Reporterka Gordana Injac oglasila se iz Čačka gde su pre samog uključenja nastali incidenti. Policija je bila primorana da razdvoji građane koji su se okupili kako bi mirno prošetali gradom i one koji su to pokušali da onemoguće. Kako bi se sprečili veći incidenti, u šetnju se još uvek nije krenulo, a atomosfera je ostala neizvesna.

Stefan Krkobabić, PUPS, pridružio se gostima u studiju Kurir televizije. Najpre je istakao važnost poruke i želje za jedinstvom. Kako je naglasio, svima je dosta podela.

- U pitanju je pokazatelj našeg jedinstva posle dugo vremena, pružamo ruku drugoj strani, da vide da imamo samo jednu Srbiju. Drago mi je što se nosi samo naša trobojka, ne druge zastave. Dosta nam je podela.

Na incident u Čačku osvrnuo se Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu.

- Ako su oni mogli neometano da protestuju, trebalo je da pokažu određen stepen demokratske emancipovanosti i želje za tolerancijom. Ova stvar će se na kraju rešavati na izborima. Ako ovo veče protekne nepovoljno po bezbednosnu situaciju, država bi trebalo da zabrani mitingovanje i jedne i druge grupe građana.

Više hiljada blokaderskih skupova održali su se kao neprijavljeni. Na koji način bi država, uzimajući tako nešto u obzir, mogla da zabrani dalja okupljanja, Obradović je rekao:

- Da se dosledno sprovodio zakon kao što se krenulo sa tim pre četiri meseca, videli smo da je Beograd deblokiran uz pomoć papira i olovke, videli smo da je taj mehanizam efikasan. Sada je ostao dobar deo ekstremista koji je manjina. Vidite kad su oni ograničeni na određena delovanja, idu na policiju sa motkama. Sa druge strane, mora da postoji doslednost u sprovođenju zakona.

