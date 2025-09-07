Politika
GRAĐANI MASOVNO IZAŠLI I POSLALI SNAŽNU PORUKU JEDINSTVA! Pogledajte veličanstvene prizore iz drona iz Novog Sada, reka ljudi na skupu protiv blokada (VIDEO)
Građani protiv blokada koji danas ustaju u 120 mesta u Srbiji kako bi poslali poruku jedinstva okupili su se u velikom broju u Novom Sadu.
Skup ima spektakularan karakter, ulice su preplavljene građanima sa srpskim zastavama i transparentima, a scene deluju veličanstveno.
Poseban utisak ostavili su snimci iz vazduha koji su prikazali ogromne masa građana okupljenih u dugim kolonama. Poruka je jasna - blokade guše svakodnevni život!
Novi Sad Foto: Kurir
