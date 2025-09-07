Slušaj vest

Građani protiv blokada koji danas ustaju u 120 mesta u Srbiji kako bi poslali poruku jedinstva okupili su se u velikom broju u Novom Sadu.

Novi Sad - Dron - Građani protiv blokada Izvor: Kurir

Skup ima spektakularan karakter, ulice su preplavljene građanima sa srpskim zastavama i transparentima, a scene deluju veličanstveno.

Poseban utisak ostavili su snimci iz vazduha koji su prikazali ogromne masa građana okupljenih u dugim kolonama. Poruka je  jasna -  blokade guše svakodnevni život!

Novi Sad - Dron 1 - Građani protiv blokada Izvor: Kurir

Novi Sad Foto: Kurir

