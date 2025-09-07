Slušaj vest

Zrenjanin je među gradovima koji su danas ustali protiv nezakonitih, nasilnih blokada kojima svedočimo već 10 meseci.

Zrenjanici su ujedinjeni izašli na ulice i jasno poručili - hoćemo da se vrati mir među ljude, hoćemo normalno da živimo!

"Dosta nam je blokada! Danas je više hiljada Zrenjaninaca izašlo na ulice i pokazujemo a je tim blokadama stvarno došao kraj. Pokazujemo da želimo mir i napredak u našoj državi", rekao je jedan od građana Zrenjanina.

Studentkinja poručuje da želi konačno da se sve njene kolege vrate na fakultete.

"Protiv sam blokada i nasilja. Želim da se svi vratimo na fakultete, da se naredna školska godina odvija bez ikakvih problema, zato samo se danas i okupili, da sa ovog skupa pošaljemo jaku poruku, da hoćemo da se teror na fakultetima i ulicama zaustavi i da se konačno vratimo normalnom životu", poručila je ova mlada devojka.

Starija sugrađanka kaže da je na skup došla da podrži Srbiju i predsednika Aleksandra Vučića.

"Protiv sam ove situacije koja je više nenormalna... Moje lično mišljenje je da ovi skupovi treba da budu u još većoj meri, da svi oni koji su na "drugoj strani" vide da je Srbija jedinstvena, snažna i jaka, kao što kaže naš predsednik", istakla je ona.

Zrenjanin - Građani protiv blokada Izvor: Kurir