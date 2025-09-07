Slušaj vest

Šid je danas ustao protiv nasilja i blokada. Građani su se okupili na Novom trgu kulture, na platou dvorišta Mesne zajednice.

"Pozivam na prestanak blokada, na povratak dijalogu, miru i razumu! Srbija može napredovati samo ako se ujedinjeni borimo za nju i njenu decu", poručila je mlada mama, koja je na skup došla sa ćerkicama i njihovim dedom.

Njena sugrađanka istakla je da blokade samo donose zastoj, a Srbiji je, kako je rekla,"potreban napredak".

"Želimo mirne gradove, slobodne institucije, jaku državu, u kojoj svi imamo priliku da živimo slobodno i normalno", rekla je ona.

"Želimo Srbiju u kojoj ulice pripadaju miru a škole i fakulteti znanju, a ne blokadama! Samo slobodni možemo izgraditi bolju budućnost", poručila je jedna tinejdžerka.

Sid - Građani protiv blokada Izvor: Kurir

Građani koji se protive blokaderskom maltretiranju danas ustaju u 120 mesta širom Srbije, a među prvima ustao je Novi Sad.

"Blokade su protivzakonita stvar i ovde sam da podržim ovaj skup, kako bi se svi vratili svojim obaveza, da nam niko ne uskraćuje slobodu kretanja, da se deca vrate u školu i da se vratimo svojim obavezama" - istakla je učesnica skupa ispred kolone ljudi.

Novi Sad - Dron 1 - Građani protiv blokada Izvor: Kurir