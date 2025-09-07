Politika
NE DAMO SRBIJU! Ovako širom zemlje izgledaju skupovi na kojima građani protiv blokada poručuju samo jedno (FOTO)
Građani protiv blokada i nasilja kojima smo svedoci već 9 meseci na ulicama, danas se okupljaju u 120 mesta širom Srbije, u mirnoj šetnji sa porodicama s pozivom svim građanima da se vratimo normalnom životu, bez blokada i zaustavljanja svakodnevnog života.
Širom zemlje večeras se mogu videti prelepi prizori: deca, trobojke, mladi, stariji... svi su se ujedinili kako bi poslali samo jednu poruku: neće blokade, hoće miran život!
Pogledajte najlepše prizore:
Građani protiv blokada širom Srbije Foto: Kurir
