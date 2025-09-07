Slušaj vest

Danas se u više od 120 mesta širom Srbije okupljaju građani koji se protive blokaderskom maltretiranju koje mesecima ometa svakodnevni život i funkcionisanje. Među prvima koji su izrazili nezadovoljstvo bio je Novi Sad, gde su se građani okupili kako bi, mirno i bez incidenata, poslali jasnu poruku.

Foto: Kurir

U jednom trenutku, na nebu se ukazao prelep prizor kada su poleteli baloni u bojama srpske trobojke.

Novi Sad - Građani protiv blokada

"Blokade su protivzakonita stvar i ovde sam da podržim ovaj skup, kako bi se svi vratili svojim obaveza, da nam niko ne uskraćuje slobodu kretanja, da se deca vrate u školu i da se vratimo svojim obavezama" - istakla je učesnica skupa ispred kolone ljudi.

