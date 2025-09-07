Slušaj vest

Ministar finansija Siniša Mali pridružio se večeras građanima na skupu protiv blokada u Zemunu.

- Ovde je lepo u Zemunu, Garavi sokak peva, atmosfera je lepa ljudi pokazuju da su za mir, stabilnost i ljubav, a ne za blokade i ono što ruši Srbiju, ova nasmejana lica su pravo lice Srbije....idu nam veće penzije i plate, imamo nisku nezaposlenost, treba da nastavimo da živimo i radimo normalno, to je Srbija! Ovo su ljudi koji su došli da se okupe, da pokažemo da nam je Srbija u srcu, da bez nje ne možemo i nećemo i da je ne damo - poručio je ministar  Mali.

