- Ovde je lepo u Zemunu, Garavi sokak peva, atmosfera je lepa ljudi pokazuju da su za mir, stabilnost i ljubav, a ne za blokade i ono što ruši Srbiju, ova nasmejana lica su pravo lice Srbije....idu nam veće penzije i plate, imamo nisku nezaposlenost, treba da nastavimo da živimo i radimo normalno, to je Srbija! Ovo su ljudi koji su došli da se okupe, da pokažemo da nam je Srbija u srcu, da bez nje ne možemo i nećemo i da je ne damo - poručio je ministar Mali.