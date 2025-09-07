Politika
ANA BRNABIĆ SE PRIDRUŽILA SKUPU PROTIV BLOKADA U BORČI Slikala se sa građanima, fenomenalna atmosfera na ulicama (VIDEO)
Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić stigla je u Borču na skup građana protiv blokada.
Građani su se u Borči okupili u velikom broju.
Ana Brnabić u Borči Foto: Kurir
"Došao sam da podržim ljude koji su protiv blokada, želim sa svojim detetom da šetam u miru, slobodno, u veselju i idem gde god hoću i da se ne bojim ničega", poručio je učesnik skupa.
"Želimo normalan život, studiranje, obrazovanje, ko koči Srbiju, koči narod", poručila je mlada učesnica skupa koja je nosila i majicu sa parolom.
U Borči je upriličen i defile bajkera koji su u velikoj koloni defilovali ulicama.
