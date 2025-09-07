VUČIĆ O SMENI KOMANDANTA SAJ-A: Neki koji nemaju dovoljno odgovornosti ili ozbiljnosti da obavljaju svoje funkcije uvek će mene da stavljaju kao štit
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pridružio se građanima koji su ustali protiv blokada, koje imaju za cilj da pošalju jasnu poruku jednistva - da blokade ometaju svakodnevno funkcionisanje i da građani žele da se vrate normalnom životu i radu.
Vučić je naveo da je u pitanju porodični skup koji je pre svega miran, a koji podržava većina građana Srbije, a potom odgovarajući na pitanja novinara komentarisao smenu bivšeg komandanta Specijalne antiterorističke jedinice Spasoja Vulovića.
- Nije meni problem što me za to krive N1 i NovaS, već što imate kukavice unutar vlasti koji imaju sve benefite vlasti. Najmanje rade, a prilično uživaju. Najmanje se bore za narod, a lepo im je, a kad postoji neki problem ili potreba da se krivica na nekog prebaci, onda to uvek urade. Neki koji nemaju dovoljno odgovornosti ili ozbiljnosti da obavljaju svoje funkcije uvek će mene da stavljaju kao štit i nemam ništa protiv toga. Ja sam kriv za sve. I da nisam bio za smenu Vulovića sada vidim da je dobro što je smenjen, ako je smenjen ili traži penziju. Dovoljno je da vidite njegovu reakciju i da vidite u svakom čoveku u takvim trenutcima da li ima časti ili ne. Dovoljno je da vidite njegovu reakciju i sve vam je jasno - kazao je on.
Kaže da su prošle nedelje kukali za šeficom Poreske policije.
- Dakle, kako smo saznali, šef Poreske policije je bio njihov. Pre toga su za šefom TOK kukali, za vrhovnom tužiteljkom kukaju, za sudijama... To vam govori o razmerama državnog udara. Stalno govore kako je diktatura i kako smo sve zaposlili, a onda vidite kako su svi smenjeni ljudi njihovi. Izgleda da smo dobro namirisali koji su ti, samo je trebalo ranije to da uradimo - naveo je on.