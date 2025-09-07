Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pridružio se građanima koji su ustali protiv blokada, koje imaju za cilj da pošalju jasnu poruku jednistva - da blokade ometaju svakodnevno funkcionisanje i da građani žele da se vrate normalnom životu i radu.

Predsednik je dočekan gromoglasnim aplauzom, nakon čega se obratio sa skupa.

- Hoću da se zahvalim što ste ovde i štitite Srbiju i ljubav prema našoj zemlji. Trpeli smo 10 meseci, trpeli smo najteže moguće napade, najgore moguće uvrede i teror na ulicama. Da neko ima pravo da zauzme bilo koju ulicu, šikanira ljude, sve mimo zakona.

- Došlo je vreme da se zakon vrati u institucije. I zato će i narednih dana i nedelja nedvosmisleno videti promene i unutar sistema i pozivanje na odgovornost onih koji su kršili propise na različite načine.To je obećanje, a ne pretnja. Obećanje da će država da postoji i da ćemo je čuvati. A vi ste najveći garant.

- Dobićete mnogo dobrih i novih vesti u narednom periodu. Borićemo se za sva naselja na ovoj obali Dunava. Onima koji misle da nepristojnošću mogu nekoga da uplaše? Ne možete nikoga. Nimalo nisam fasciniran ničijim nevaspitanjem i nepristojnošću. Pozivam vas da pokažemo trpeljivost i strpljenje. Da vodimo računa o našim sestrama i braći i sa druge strane. Oni su samo zavedeni. Toliko ih lažu...

