BLOKADERI POKUŠALI DA IZAZOVU INCIDENT U ŠAPCU! Vučić otkrio: Hteli su da stanu nasred puta kojim je išla kolona
Građanima okupljenim na skupu protiv blokada u Borči priključio se i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
Blokaderi su pokušali da izazovu incident u Šapcu, da stanu nasred puta kojim ide velika kolona, otkrio je.
- Mi smo rekli da se pomere, da nećemo tuču sa braćamo i sestrama. Videli smo da ih je malo, a pametniji popušta - kazao je Vučić.
