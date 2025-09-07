Slušaj vest

Građanima okupljenim na skupu protiv blokada u Borči priključio se i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Blokaderi su pokušali da izazovu incident u Šapcu, da stanu nasred puta kojim ide velika kolona, otkrio je.

Foto: Printskrin Pink TV

- Mi smo rekli da se pomere, da nećemo tuču sa braćamo i sestrama. Videli smo da ih je malo, a pametniji popušta - kazao je Vučić.

