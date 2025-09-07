Slušaj vest

Blokaderi su večeras još jednom ogolili svoje namere. Tokom skupa protiv blokada u Čačku poprečili su put ljudima koji samo žele mirno da iskažu svoje nezadovoljstvo blokada. 

Međutim, njihova namera da izazovu građanski rat i suoče se sa neistomišljenicima, ubrzo je osujećena i sprečena. 

Kako se može videti na snimku psovali su narod i pokušavali da ih isprovociraju.  

Blokaderi u Cacku

Blokaderi su pokušali da izazovu incident u Šapcu, da stanu nasred puta kojim ide velika kolona, otkrio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Mi smo rekli da se pomere, da nećemo tuču sa braćamo i sestrama. Videli smo da ih je malo, a pametniji popušta - kazao je Vučić.

