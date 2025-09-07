Politika
BLOKADERI POKUŠALI DA IZAZOVU INCIDENT U ČAČKU: Žele da izazovu građanski rat tokom skupa protiv blokada, mrze svakoga ko drugačije misli (VIDEO)
Slušaj vest
Blokaderi su večeras još jednom ogolili svoje namere. Tokom skupa protiv blokada u Čačku poprečili su put ljudima koji samo žele mirno da iskažu svoje nezadovoljstvo blokada.
Međutim, njihova namera da izazovu građanski rat i suoče se sa neistomišljenicima, ubrzo je osujećena i sprečena.
Kako se može videti na snimku psovali su narod i pokušavali da ih isprovociraju.
Blokaderi su pokušali da izazovu incident u Šapcu, da stanu nasred puta kojim ide velika kolona, otkrio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
- Mi smo rekli da se pomere, da nećemo tuču sa braćamo i sestrama. Videli smo da ih je malo, a pametniji popušta - kazao je Vučić.
Reaguj
Komentariši