Blokaderi su večeras još jednom ogolili svoje namere. Tokom skupa protiv blokada u Čačku poprečili su put ljudima koji samo žele mirno da iskažu svoje nezadovoljstvo blokada.

Međutim, njihova namera da izazovu građanski rat i suoče se sa neistomišljenicima, ubrzo je osujećena i sprečena.

Kako se može videti na snimku psovali su narod i pokušavali da ih isprovociraju.

Blokaderi u Cacku Izvor: Drustvene mreze

Blokaderi su pokušali da izazovu incident u Šapcu, da stanu nasred puta kojim ide velika kolona, otkrio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.