U mestima širom Srbije okupili su se građani koji se protive blokadama, jer im ometaju svakodnevno funkcionisanje i žele da se vrate normalan život, rad i učenje.

Građani su se, kao i prethodna tri vikenda okupili od 18 časova, a ove nedelje u oko 120 opština i gradova.

Reke ljudi u mestima širom Srbije jasno su poručili da im je dosta blokada i da samo žele da normalno žive. Pogledajte snimke:

Zemun

Zemun- Građani protiv blokada Izvor: Kurir

Niš

Nis- Građani protiv blokada Izvor: Kurir

Nis - Građani protiv blokada Izvor: Kurir

Negotin

Negotin - Građani protiv blokada Izvor: Kurir

Novi Sad

Novi Sad - Građani protiv blokada Izvor: Kurir

