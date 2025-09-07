Politika
SNIMCI IZ DRONA KOJI SVE GOVORE! Moćne slike širom Srbije: Pogledajte reke građane koji su jasno rekli NE BLOKADAMA (VIDEO)
U mestima širom Srbije okupili su se građani koji se protive blokadama, jer im ometaju svakodnevno funkcionisanje i žele da se vrate normalan život, rad i učenje.
Građani su se, kao i prethodna tri vikenda okupili od 18 časova, a ove nedelje u oko 120 opština i gradova.
Reke ljudi u mestima širom Srbije jasno su poručili da im je dosta blokada i da samo žele da normalno žive. Pogledajte snimke:
Zemun
Niš
Negotin
Novi Sad
