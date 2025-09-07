Slušaj vest

Ruma je ponovo na ulicama. Građani ovog vojvođanskog mesta još jednom su iskazali jedinstvo i na velikom skupu protiv blokada poručili da se napredak ne može postići nasilje, i još jednom pozvali na mir i dijalog!

"U Rumi smo se okupili mi građani koji verujemo da blokade zapravo nisu izraz slobode već naprotiv prepreka svima nama za dalji život. Ne može se budućnost graditi tako što ćemo jedni drugima otežavati svakodnevicu", rekla je studentkinja iz Rume i dodala:

"Poruka koju bih ja poslala je da se pravo i pravda ne brane nasiljem na ulici, nasiljem nad neistomišljenicima, policijom, novinarima, već isključivo znanjem, agumentima, dijalogom. Još jednom bih pozdravila i moje kolege iz Pionirskog parka. Uprkos psihičkom i fizičkom nasilju, mi se i dalje borimo za znanje, slobodu, a pre sevga Srbiju protiv nasilja", poručiča je ona.

Njena sugrađanka dodala je da su se stanovnici Rume ponovo okupili kako bi iskazali svoje nezadovoljstvo.

"Nezadovoljstvo protiv vandalizma, protiv rušenja naše države, protiv iskorišćavanja jednog tragičnog događaja u političke svrhe, zloupotrebe naših mladih, čak i onih najmlađih. Zapravo ovde smo kako bismo pokušali da vratimo onaj život od pre, da nastavimo da vodimo normalan život", rekla je ona.

Poslušajte šta su još rekli stanovnici Rume:

Ruma - Građani protiv blokada Izvor: Kurir

I predsednik Vučić danas je s građanima, on je na skupu u Borči

