REKA LJUDI U MIRNOJ ŠETNJI U BORČI! Građanima se pridružio i predsednik Vučić: Zajednička namera koja se daleko čuje - stop blokadama i nasilju! (FOTO)
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić pridružio se večeras građanima u Borči u mirnoj porodičnoj šetnji koja je poslala jasnu i snažnu poruku — dosta je bilo blokadama i nasilju!
Kako se može videti sa lica mesta, reka ljudi je prošetala mirno ulicama Borče, sa osmehom na licu i u društvu porodice i prijatelja.
Pogledajte spektakularne prizore iz Borče:
Borča Foto: Jakov Milošević
Borča Foto: Kurir
Podsetimo, građani protiv blokada u 120 mesta širom Srbije okupili su se u mirnoj šetnji, kako bi poslali poruku za povratak normalnom životu i vrednostima koje su svima uskraćene prethodnih 10 meseci.
Sve o mirnoj porodičnoj šetnji u 120 mesta širom Srbije, pratite u našem blogu UŽIVO.
