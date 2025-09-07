Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić pridružio se večeras građanima u Borči u mirnoj porodičnoj šetnji koja je poslala jasnu i snažnu poruku — dosta je bilo blokadama i nasilju!

Kako se može videti sa lica mesta, reka ljudi je prošetala mirno ulicama Borče, sa osmehom na licu i u društvu porodice i prijatelja. 

Pogledajte spektakularne prizore iz Borče: 

Borca - Građani protiv blokada Izvor: Kurir

Borča Foto: Jakov Milošević

Borča Foto: Kurir

Podsetimo, građani protiv blokada u 120 mesta širom Srbije okupili su se u mirnoj šetnji, kako bi poslali poruku za povratak normalnom životu i vrednostima koje su svima uskraćene prethodnih 10 meseci. 

Sve o mirnoj porodičnoj šetnji u 120 mesta širom Srbije, pratite u našem blogu UŽIVO.

Kurir.rs

